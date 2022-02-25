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Принц Гарри и Меган Маркл выступили со словами поддержки в сторону Украины

25 февраля 2022, 19:05
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Принц Гарри и Меган Маркл выступили со словами поддержки в сторону Украины
Источник: Getty Images

Когда Гарри и Меган Маркл выразили поддержку Украине после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в нашу страну.

— Принц Гарри, Меган и все мы в Archewell вместе с народом Украины выступаем против этого нарушения международного и гуманитарного права, и призываем мировое сообщество и его лидеров сделать то же самое, — говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте некоммерческой организации пары Archewell.

37-летний Гарри и 40-летняя Маркл из Калифорнии — единственные члены британской королевской семьи, которые высказывались против войны.

Ранее и другие мировые знаменитости высказывались против вторжения РФ в Украину. Ранее американский рок-музыкант и актер Джаред Лето высказался о войне в Украине.

В Instagram-stories исполнитель опубликовал фото, на котором предстал со своими украинскими друзьями.

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Источник
PageSix
Теги
Меган Маркл , Принц Гарри
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