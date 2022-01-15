Ведущий Нового канала Александр Педан назвал мультфильмы, которые советует посмотреть вместе с детьми зимними вечерами.

Александр отец двоих детей — пятилетнего Марка и 17-летней Валерии. Он всячески пытается делать жизнь своих детей яркой и интересной. Семейные вечера – один из любимых видов досуга, поэтому для ведущего не составило труда назвать топ-5 мультфильмов, которые он рекомендует к просмотру.

Холодное сердце

— Эта сказочная история о том, как отважные друзья спасали свое королевство от вечной зимы, открывает наш с Мариком топ новогодних мультфильмов, – говорит Педан.

Королевство Эрендел, где происходит действие мультфильма – самое прекрасное место на земле. Там всегда отличная погода и счастливые люди. Однажды королева Эльза не смогла справиться со своими магическими силами в управлении льдом и снегом, и погрузила родную землю в вечную зиму.

Она убегает в горы, ведь боится, что может нанести еще больший вред. Чем заканчивается опасное, но волшебное приключение Александр раскрывать не стал, а посоветовал посмотреть вместе со своими детками.

Моана

— Этот невероятно красивый, экзотический и трогательный анимационный блокбастер от студии Disney хоть и о лете, но тоже очень заходит зимними вечерами с малышами, –отметил Педан.

По сюжету, самоуверенный полубог Мауи украл сердце богини Ти Фити. С тех пор по миру распространяется проклятие, убивающее все живое в воде и на суше. Чтобы укрыться, жители архипелагов поселились на далеком острове и отказались от мореплавания.

Когда проклятие добралось до острова, океан выбрал юную дочь вождя Моану, чтобы та нашла Мауи и вернула Ти Фити сердце. Удалось ли это отважной девушке?

Йети

Главный персонаж мультика Лу всегда мечтала о приключениях и путешествиях, о которых ей когда-то рассказывал отец. С тех пор как его не стало, прошло много лет, но ничего интересного в жизни девочки так и не произошло.

Более того, она готова каждый вечер убегать от своей родни в шалаш на крыше, ведь там она чувствует себя уютно. Однажды Лу встречает там Йети. Они подружились, а потом девочка решила, что должна доставить его на родину – на Эверест.

Королевский корги

Этот мультфильм особенный для Александра, поскольку он озвучил главного героя — пса.

— Это яркий и позитивный анимационный фильм о приключениях Рекса, любимой собаки британской королевы… Это мой первый опыт главной роли. Мой герой – невероятно кайфовый пес, в период озвучки я даже скучал по нему, приходил на студию, здоровался и сразу начинал работать, — поделился Педан.

Рекс как-то теряет из виду свою хозяйку и остается один посреди шумных улиц. Чтобы вернуться домой, ему придется столкнуться со злыми собаками разных пород, влюбиться и найти свое настоящее я.

Пончары. Глобальное закругление

— В этом мультфильме тоже звучит мой голос. Я стал пончаром Эдом, — рассказал Александр.

Пончары – это мегапозитивная, очень веселая и хорошая анимация для детей всех возрастов и их родителей. В ней есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей.

Действие происходит в 1835 году на Галапагосских островах. У пончаров Опа и Эда – счастливая и беззаботная жизнь. Они усердно готовятся к празднику на острове. Но неожиданно друзья попадают в беду: их затягивает во временную петлю, и они переносятся в современный Шанхай.