Певица Злата Огневич появилась в новом видео блогера Николаса Кармы, который часто спрашивает у звезд о стоимости их образа.

Сколько тратит на свой гардероб Злата Огневич

Певица приехала во Львов, где у нее запланирован концерт. Артистка не упустила возможности погулять по городу, где ее и встретил Николас Карма. Он подошел к исполнительнице, чтобы узнать, сколько стоит лук, в который она была одета.

Злата не стала уходить от вопросов и с радостью ответила, каких брендов одежда на ней и какая ее стоимость.

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Огневич призналась, что только перед прогулкой приобрела пуховик. Его цена — около 1 400 грн. Сумочку JW PEI артистке подарил местный шоурум, ее приблизительная цена 4 500 грн. Брюки неизвестного бренда до 2 тыс. грн, худи Злате подарила подруга-дизайнер Ляля Согомонян.

Самыми дорогими в луке Огневич оказались сапожки от Stuart Weitzman. Их певица приобрела три года назад примерно за 13 тыс. грн. Также был на артистке недешевый аксессуар — золотая цепочка и кулончик-прототип ракеты Нептун, потопившей российский корабль — примерно за 10 тыс. грн. Его Злата также получила в подарок.

Украинцы оценили образ Огневич, отметив, что именно такими должны быть звезды — без лишнего пафоса и дорогущих брендов.