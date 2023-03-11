Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отреагировал на запрет выступления президента Украины Владимира Зеленского на 95-й церемонии премии Оскар, которая состоится 13 марта 2023 года.

— Я думаю, если На Западном фронте без перемен (военный фильм 2022 года, снятый на основе одноименного романа Эриха Марии Ремарка, — Ред.) получит Оскар как лучший иностранный фильм, а президенту Зеленскому, который воюет, руководит страной, борется в крупнейшей в Европе войне со времен Второй мировой, не разрешат выступить, то лучшего примера лицемерия топ-менеджеров и продюсеров в киноиндустрии вы не найдете, — заявил Кулеба.

Ранее американская Академия кинематографических искусств и наук не согласилась предоставить эфирное время президенту Украины Владимиру Зеленскому.

В прошлом году продюсер Оскара Уилл Пеккер отказался от этой идеи, выразив обеспокоенность якобы тем, что Голливуд уделяет Украине слишком много внимания.

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Пока не известно, чем обоснован отказ предоставить время на премии Оскар Зеленскому, однако Академия якобы хочет сосредоточиться на деятельности кинематографического сообщества.

Президент Украины Зеленский не раз выступал на подобных премиях в онлайн-формате, в частности в феврале он вышел с речью на Берлинском кинофестивале.