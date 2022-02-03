Мама обладательницы титула Мисс США 2019 Чесли Крист раскрыла причину самоубийства своей дочери.

Эйприл Симпкинс заявила, что Чесли страдала от депрессии, однако никто из ближайших родственников и друзей, включая и ее саму, не знали об этом.

По словам женщины, причину установили после расследования смерти Крист. Модель вела двойную жизнь — публичную и личную, в которой страдала от высокофункциональной депрессии.

— В это может быть трудно поверить, но это правда. Чесли вела как публичную, так и личную жизнь. В личной жизни у нее была высокофункциональная депрессия, которую она скрывала от всех, включая меня, — написала Эйприл в Instagram.

Симпкинс отметила, что несмотря на свой короткий век, жизнь Чесли была наполнена множеством прекрасных воспоминаний.

— Мы скучаем по ее смеху, ее мудрым словам, ее чувству юмора и, в основном, по ее объятиям. Мы скучаем по всему, мы скучаем по ней. Она была жизненно важной частью нашей семьи, что делает эту потерю еще более разрушительной, — сказала Эйприл.

Также женщина рассказала, что они ежедневно созванивались, переписывались и были не просто мамой и дочкой, но и лучшими подружками.

Напомним, в конце января Мисс США-2019 Чесли Крист покончила с собой. Ее тело нашли возле 60-этажного небоскреба в центре Манхэттена, в котором она проживала на девятом этаже.