Тина Кароль прокомментировала производство своего нового клип Honey & Мед россиянами. Артистка заявила, что не знала об этом и не контактировала с командой, которая создала видеоработу.

Так, после премьеры клипа Honey & Мед Тины Кароль стало известно, что его созданием в США занималась компания Beverly.films. Владельцем студии является украинец Генри Липатов, но вот как минимум три сотрудника из команды — россияне. Один из них иммигрировал, а остальные до сих пор живут в Тюмени.

Ситуацию прокомментировала уже сама Кароль в коротком видео — она призналась, что действительно заказала клип у Beverly.films, но с командой компании никак не контактировала.

— Всех этих людей я не знаю и никогда с ними не взаимодействовала. Спасибо всем, кто указал на россиян, которые приложили руку к этой работе. Мне также это неприятно, потому что война для меня началась в 2014 году, — заявила Тина.

Певица добавила, что никакой “зрады” нет, и призвала компанию извиниться за инцидент, в том числе и от лица Герни Липатова. Артистка в очередной раз напомнила свою позицию касательно РФ — это страна-террорист.

Вместе с клипом Кароль выпустила песню Honey & Мед — это первый трек артистки, который исполняется сразу на двух языках — украинском и английском. Певица сумела соединить лирику любовной баллады и современную музыку.