Укротила черта: представительница Ирландии провела обряд на Евровидении 2024

Представительница Ирландии на Евровидении 2024 выступила в финале конкурса. Певица Bambie Thug вышла на сцену в Мальме под 10 номером с песней Doomsday Blue.

Выступление Ирландии на Евровидении 2024

Ирландия на Евровидении 2024 наверняка запомнилась всем фанатам конкурса. Bambie Thug, настояще имя которой Кантри Рэй Робинсон, показала на сцене настоящее колдовство.

Сейчас смотрят

Известно, что она и вправду практикует магию, более того — заклинания и проклятия добавлены в ее различные песни. И это четко можно увидеть в конкурсном номере Bambie Thug на Евровидении 2024. На сцену артистка вышла в образе колдуньи, вместе с ней появился и черт из ада.

Все ее тело было расписано магическими символами, а в конце она сбросила с себя одежду, оставшись в одном нижнем белье. Тогда свечи поднялись к потолку, а Bambie Thug начала укрощать черта.

Ирландия на Евровидении 2024 — реакция сети

Выступление Ирландии на Евровидении 2024 точно удивило публику конкурса. Перформанс Bambie Thug вызвал бурные эмоции.

Когда Евровидение имеет лучший жанр ужасов, чем Netflix.

Должна признать, что это, безусловно, лучшее выступление, которое я видела на Евровидении. Я бы не изменила ни секунды, все, как должно быть, абсолютно безупречно, чистое совершенство. Это был как видеоклип международного уровня.

Этот спектакль показывает, насколько важна постановка на Евровидении.

Ирландия — мой победитель в этом году. Это другое, это неожиданное. Глоток свежего воздуха после стольких подобных выступлений.

Я никогда не видел ничего подобного на этом конкурсе. Вау. Она была невероятной.

Кинематограф, голос, освещение, харизма, абсолютно легендарный спектакль.

Как будто на наших глазах снимали вживую фильм ужасов! Невероятно!

Украина выступила в финале Евровидения 2024 под вторым номером. Нашу страну представили Alyona Alyona и Jerry Heil.