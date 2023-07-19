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Прокатилась на байке по ночному городу: Loboda показала лирик-видео на песню Spogady

19 июля 2023, 12:47
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Светлана Лобода

Певица Светлана Лобода (Loboda) презентовала лирик-видео к своей новой песне Spogady. В ролике артистка появилась в роле байкерши, которая рассекает по ночному городу на мотоцикле. 

В клипе Светлана предстала в стильном и дерзком образе — черной кожаной куртке, усыпанной блестящими камнями, кожаных брюках и минималистических туфлях с мерцающими вставками.

Стоит отметить, что это главный из целой серии роликов, посвященных новому синглу и снятых певицей в Украине и мире. Это лирик-видео было создано в Риге на Южном мосту, но поклонников ожидают и другие, отснятые в разных точках нашей страны.

Слушатели Светланы уже оценили ее новую роботу, поделившись своими впечатлениями в комментариях под видео.

  • Супер! Песня! Клип! Как всегда на высоте.
  • Эта песня — глоток свежего воздуха! Невероятно стильно, красиво, ярко, зажигательно! Безумной красоты видео!
  • Очень мощно, как всегда. Фирма. Продолжайте, нам нравится.
  • Светлана, вам очень идет украинский! Хотя бы один альбом в таком же духе — и через пару лет никто в Украине и не вспомнит Твои глаза. Успехов вам!
  • Стильная украинская музыка, — пишут пользователи сети.

Саму украиноязычную песню Spogady Лобода презентовала 14 июля. В треке она подняла острые темы правды и цены репутации.

В танцевальной композиции содержится стильное и необычное звучание, которое переплетается с глубоким текстом. 

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