Российский певец Олег Газманов, который активно поддерживает политику президента РФ Владимира Путина, опозорился, пытаясь подставить украинских военных.

Пытаясь дискредитировать наших воинов, он поделился фото банды Сальвадора из южноамериканской тюрьмы, намекая, что это украинские защитники. Так он пытался продемонстрировать “с кем воюют россияне”, однако по собственной глупости опозорился.

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Газманова быстро поймал на лжи журналист-оппозиционер Илья Шепелин. В Telegram-канале он сказал, что нашел первоисточник прикрепленной фотографии, которая сделана в центральноамериканской тюрьме два года назад. Таким образом, если думать как Олег — россияне воюют с бандами Сальвадора.

Стоит отметить, что Газманов уже удалил публикацию со своего Twitter, а журналиста, поймавшего его на лжи, добавил в черный список.

Российские артисты, поддерживающий полномасштабную войну в Украине, — жертвы собственной пропаганды. Неудивительно, что они верят всему, что им говорят или пишут, даже не проверяя достоверность информации.

Более того, многие из них боятся потерять место “у кормушки”, поэтому делают все, что им говорят власти Кремля.