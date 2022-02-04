Американский рэпер Канье Уэст выразил свое недовольство по поводу появления его 8-летней дочери Норт Уэст в TikTok. Он обвиняет в этом свою бывшую жену Ким Кардашьян, которая специально настраивает их общую дочь против него.

В своем Instagram-аккаунте он опубликовал скриншот с ролика @kimandnorth в TikTok, отметив Ким и обратился к публике текстовым сообщением.

— Поскольку это мой первый развод, мне нужно знать, что делать, если мою дочь публикуют в TikTok против моей воли? — спросил у многомиллионой публики музыкант.

Канье уже высказывал свое недовольство по поводу TikTok, а также о создании страницы дочери на платформе.

— Скажи ей, чтобы моя дочь не красилась для TikTok и вообще не появлялась на платформе. Я ей сказал это после того как это было сделано без моего ведома. Теперь это случилось снова, — заявил Канье интервью с Джейсоном Ли.

Певец добавил, что его бывшая жена Ким пытается настроить дочь против него. Он считает, что Кардашьян пытается лишить власти и сделать все, чтобы люди не обращали на него внимания.

Тем не менее на учетную запись Норт Уэст в TikTok уже подписалось более 5,5 млн человек. В биографии страницы сообщается, что аккаунт управляется взрослыми.