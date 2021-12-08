Команда Дизель Шоу передала миллион гривен на благотворительность во время своего масштабного концерта во Дворце Украина, который состоялся 3 декабря.

Первый номер, который продемонстрировали актеры – итоги года и розыгрыш миллиона гривен. Прямо со сцены его разыгрывал художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов.

“Случайной” зрительницей стала Ирина Гуцал — директор главной благотворительной платформы Украины dobro.ua, которая помогает больным детям. Этих денег хватит на 11 специальных сердечных имплантатов.

— Это очень важная история. Она показывает, что можно объединяться и решать важные вопросы. Деньги, которые передали актеры Дизель Шоу, позволят закупить 11 имплантатов и совершить 11 операций… Операции бесплатные, но для их проведения нужны эти сердечные имплантаты, – объясняет Ирина Гуцал.

Зрители в зале были ошеломлены таким поворотом событий на сцене, а сами актеры очень радовались тому, что смогли помочь больным деткам. Близка эта история и одному из актеров Дизель Шоу Евгению Сморыгину, поскольку его младший сын тоже имел проблемы с сердцем.

— У моего сына Саши было подозрение на порок сердца. Мы не понимали, как это возможно. Сразу поехали в Институт сердца на обследование. К счастью, все обошлось. Но моя семья тоже столкнулась с такой проблемой… Я уверен, что такая помощь очень важна: не понадобилась моему ребенку – понадобилась другим детям, — сказал он.

Егор Крутоголов отметил, что дети — огромная часть их аудитории, поскольку они смотрят шоу в YouTube, приходят на концерты, вручают подарки.

Актеры прямо со сцены передали инициативу благотворительности зрителям в зале и телезрителям через экран.

Шеф-редактор студии Алексей Бланарь сказал, что ему хотелось бы, чтобы к этому делу присоединился украинский бизнес. Также помочь может любой человек.

— Я всех призываю присоединиться к нашей акции Спаси детское сердце – спаси детскую жизнь, — добавил Алексей.

Операции будут проведены очень скоро, и актеры Дизель Шоу планируют встретиться с детьми, которым удалось помочь. А после продолжат благое дело.