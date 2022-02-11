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Просто помогла фанату: Канье Уэст требует извинений у Билли Айлиш

11 февраля 2022, 11:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Просто помогла фанату: Канье Уэст требует извинений у Билли Айлиш
Источник: Depositphotos

Канье Уэст требует извинений от певицы Билли Айлиш. Так, американский репер решил заступиться за своего коллегу Трэвиса Скотта, которого Билли якобы раскритиковала.

Уэст посвятил этом публикацию в Instagram, где попросил певицу извиниться.

— Пожалуйста, Билли, мы любим тебя, извинись перед Трэвисом и семьями людей, которые погибли. Никто не ожидал что это может произойти. Трэвис будет выступать со мной на Коачелле, и теперь я хочу услышать извинения Айлиш перед выступлением, — заявил Канье.

Певица уже отреагировала на требования музыканта.

— Никогда и ничего не говорила о Трэвисе. Я просто помогла фанату, — кратко ответила Билли.

Все началось с выступления певицы на State Farm Arena в Атланте. Артистка заметила, что одной из ее фанаток стало плохо, прекратила шоу и передала девушке ингалятор.

Тогда исполнительница сказала, что продолжит выступление только после того, как девушке станет лучше. Билли Айлиш также напомнила о правилах безопасности во время концерта.

— Я подожду, пока девушке станет лучше, и только потом продолжу шоу, — заявила певица.

Именно это и не понравилось Канье — в ее словах он увидел отсылку к мероприятию Astroworld в ноябре 2021, на котором погибло 10 человек. Давка создала после появления на сцене фестиваля Трэвиса, когда зрители хотели подойти ближе к сцене. 

В конце прошлого года музыкант заявил, что не заметил просьбы толпы об остановке концерта — услышать зрителей ему помешали громкая музыка, освещение и пиротехнические элементы его выступления.

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Теги
Билли Айлиш , Каньє Вест
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