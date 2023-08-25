Просто бесят: защитник Тавр признался, кому бы из украинских звезд набил лицо

Начальник штаба бригады специального назначения Азов НГУ Богдан Тавр Кротевич заявил, что набил бы лицо танцовщику Владу Яму за то, что тот не просто ходит на вечеринки за границей, а еще и показывает это в соцсетях.

Об этом украинский защитник сказал в контексте негативного отношения к мужчинам, которые выехали из Украины незаконно. Тавр считает, что если уж и ходить на развлекательные мероприятия, то и кадры с них держать при себе.

— И еще некоторые позволяют выкладывать видео с вечеринок. Влад Яма где-то там свои винилы крутит. Ему бы я лицо набил, просто так по-мужски. Всяким ТрО Барселоны, — добавил Тавр.

По мнению Тавра, абсолютно нормально, если за границу выезжают женщины с детьми ради спокойствия и безопасности. Но совсем иначе он относится к тем, кто пересекает границу незаконно.

— Меня не так бесит, что они уехали, меня бесит, что они когда-то вернутся. Меня просто это выводит из себя. И они вернутся. Меня тригерит то, что они, скорее всего, не понесут никакого наказания. Опять же, вопрос справедливости. Просто выводит, — поделился Кротевич.

Напомним, что недавно Яма рассказал, не стыдно ли ему отсиживаться за границей во время войны. Артист заявил, что в этом вопросе будет прислушиваться к мнению военных. Впрочем, дать конкретный ответ он не решился.

Источник: Розмова

Фото: скрин с видео