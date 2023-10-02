Умер народный артист Украины Андрей Верес. Ему было 68 лет.

О том, что из жизни ушел глава Киевского академического театра украинского фольклора Берегиня, сообщил третий президент Украины Виктор Ющенко. Причина смерти неизвестна.

— Не стало моего друга, души украинской песни — народного артиста Украины Андрея Вереса… Всю свою жизнь Андрей был искренне предан одной идее — раскрытию потенциала украинской музыки, украинской песни. Он неутомимо основывал и выводил на высокий профессиональный уровень ансамбли и группы, верил в исполнителей, взращивая в них любовь к пению и любовь к сцене, — написал политик.

Он добавил, что благодаря энтузиазму Вереса украинская песня возрождалась на Киевщине с конца 1980-х годов и собирала аплодисменты в десятках стран мира до последних дней его активной творческой жизни — от Польши, Нидерландов и Великобритании до Перу, Эквадора и Южной Кореи.

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В последние годы жизни Андрей помогал Вооруженным силам Украины, поддерживал патриотический дух на фронте и верил в победу.

— Андрей, ты так много сделал для Украины на протяжении всей своей жизни. Твоим артистам, твоим казакам, всей украинской культуре, всей нашей семье, которая так тебя ценила, очень тебя будет не хватать, — добавил экс-президент.

У него остался сын Максим и жена Галина.

Прощание с народным артистом Украины состоялось сегодня, 2 октября, в Киеве на Байковом кладбище.

Фото: Андрей Верес