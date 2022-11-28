Через несколько дней — зима, а значит, начнутся настоящие холода, метели и морозы. Этот год для украинцев и так непрост, сейчас же наш сосед — страна-агрессор — делает все, чтобы уничтожить инфраструктуру нашей страны, от которой зависит электричество, тепло и вода.

Каждый из нас уже думает о том, какой будет “белая” пора, и старается заранее подготовиться к суровым реальностям. Звезды украинского шоу-бизнеса — не исключение. Певица Оля Цибульская, музыкант Позитив (Алексей Завгородний) и КилимМен из Kalush Orchestra эксклюзивно рассказали Фактам ICTV, как они готовятся к зиме.

Исполнительница Оля Цибульская призналась: несмотря ни на что — любит зиму. Она родилась в эту пору, родила сына на Рождество, а Святой Николай, Новый год и щедривки — особое счастье.

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Говорит, очень хочется, чтобы эта зима тоже была счастливой, однако морально настраивается на то, что будет не так, как всегда. Поэтому нужно это принять и подумать о важном.

— Пока приобрела только огромный термос, шерстяные носки. Искала в Google генераторы. Но все, пока зависла на уровне Google. Каждый должен позаботиться о себе, чтобы наша Украина почувствовала эту заботу, и имела еще больше сил выдворить террористов из нашего дома. Перед сном прошу у Николая, чтобы принес нам всем теплую зиму и победу, — сказала Оля.

Добавляет: чтобы согреться, нужно надеть теплые носки, выпить горячий чай и набрать в бутылку теплой воды.

— Залезть всей семьей под одеяло и запихнуть с собой кота. Выпить теплого чая и мечтать. Сварить борщ в мультиварке, пока есть свет. А еще, ничего так не греет, как “бавовна”, — шутит певица.

Некоторые селебрити выбрали вариант — перезимовать в другой стране, однако Оля его не рассматривает. Уверена, что мы выстоим, и своей изобретательностью растопим весь холод. Сегодня человеческое тепло греет, как никогда, а меж своих людей ей теплее.

Находит в наших холодных реалиях Цибульская и долю позитива. Шутит: старость в такой температуре приходить не хочет.

— Тепло на сердце, тепло в ноги, и мне окей. Я люблю, чтобы в комнате было комфортно: +17-18 градусов и свежий воздух. В спальне, например, батарею всегда выключаю. Так здоровее сон. И окно тоже открываю на проветривание, — подчеркнула артистка.

Певец Позитив к зиме подготовился. Купил генераторы для студии и дома. К тому же для работы с музыкой нужны компьютер и стабильный доступ к интернету.

— Более того, к нам часто приезжают артисты, в том числе из других городов, поэтому нам крайне необходим свет, — отмечает Алексей.

Поделился музыкант и лайфхаком — что делать, чтобы не замерзнуть. Говорит, подсмотрел его в Bear Grylls в Survival reality show. Все просто — необходимо надевать много слоев одежды, тогда тело греется от собственного тепла.

— Когда я на даче, всегда надеваю две пары носков, поскольку ногам нужно тепло больше всего. Подштанники — каждой зимой. Горячий чай — особенно на съемках. Съемочные команды привыкли к тому, что съемки — это всегда холод и дискомфорт. Говорят, что артисты разбалованы. Но нет, мы очень хорошо знаем, что такое стоять два часа на морозе или сниматься сутки в холодных павильонах, — признается Позитив.

Добавляет, что сам по себе он мерзляк, поэтому даже когда тепло, не любит купаться в холодном море, океане, реке.

— Но дома мне нравится, когда температура ниже нужной. Это где-то 20 градусов. Особенно люблю спать в прохладной комнате. Это и полезнее для здоровья. Оптимальная минимальная температура для меня 15 градусов, — отмечает певец.

Танцор КилимМен (настоящее имя — Влад Курочка) из группы Kalush Orchestra подчеркивает: зима и вправду будет сложной для страны, и непредсказуемой, как и все время полномасштабной войны.

Однако говорит: поскольку живет на Верховине, то не мерзнет, а греется тем, что рубит дрова.

— Вообще, труд всегда согревает, поэтому готовиться особо не надо. А еще греет наша нация. С нашей силой духа мы все переживем, и все будет хорошо – Украина одержит победу! — отметил КилимМен.

Также добавляет: они с группой дали много концертов в Европе, и недавно завершили тур в США, где собирали деньги для поддержки ВСУ. Поэтому будут помогать нашим военным максимально улучшить условия на фронте.