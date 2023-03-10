9 марта на фронте погиб соучредитель сети музыкальных школ в Киеве Rock School (Рок Школа) Владимир Бульба.

Об этом сообщил защитник Украины, ведущий Radio Roks Илья Ярема в Facebook.

— Ты – мой брат по оружию. Ты – мой товарищ на культурном фронте. Именно благодаря тебе бродвейский мюзикл School of Rock появился на подмостках Киевской оперы. Именно благодаря тебе он зазвучал на украинском. Ты сделал огромное дело для детей и взрослых под названием Rock School, где рок-музыканты преподавали, а дети реализовали в себе это призвание. Это было по-настоящему. Ты был настоящий, — написал Ярема.

Владимир Бульба первым адаптировал в Украине бродвейский мюзикл School of Rock, а в 2012 году открыл первую рок-школу. С началом полномасштабной войны Бульба занимался волонтерством, а затем вступил в ряды ВСУ.

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— Ты прорастешь музыкальным полем Украины. Ты звучишь голосами сотен детей и подростков. Ты не должен был погибнуть. Ты – Человек с большой буквы. Вечная память, Герой!,- написал ведущий Radio Roks.

Фото: Илья Ярема