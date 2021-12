Прорыв Go-A и феномен Муиньо: достижения украинского шоу-бизнеса в 2021 году

В 2021 году украинские работники креативных сфер показали, насколько серьезно мы можем заявляться на мировую арену. Кто-то получил международное признание благодаря стримингам, кто-то заключил удачные контракты. А некоторые привозят домой международные награды.

Факты ICTV, подводя итоги, собрали достижения украинского шоу-бизнеса за 2021 год. Надеемся, мы ничего не забыли.

Концерт на НСК Олимпийский на День Независимости

В 2021 году Украина отпраздновала 30-летние. По этому поводу в стране проводилась масса мероприятий, а вот главным украшением стал концерт на НСК Олимпийский — ДНК нации. Еще во время подготовки режиссер-постановщик Катя Царик получила немало критики. Мол, денег много на него выделили, некоторые артисты оказались участвовать (причины были самые разные), а некоторые обиделись, что их не позвали.

Однако в результате украинцы получили масштабное шоу, не уступившее даже Евровидению. Если на ТВ это выглядело как масштабный концерт, то на самом стадионе по-настоящему ощущались достоинство и мощь нашей музыки. Зрители взрывались под свежих Go-A, пели в унисон с Александром Пономаревым, плакали вместе с Кузьмой Скрябиным.

Как все прошло, мы тогда рассказали подробно, можете прочесть по ссылке.

Открывала концерт София Ротару, впрочем, ее присутствие некоторых людей смутило в силу того, что приехала она к нам сразу после выступления в РФ. Наталья Могилевская и Ирина Билык пели попурри из своих популярных треков, а оперная дива Людмила Монастырская исполнила Мелодию на музыку Мирослава Скорика. Сюрпризом стало исполнение песни Ой там та горі Нади Дорофеевой в новой интерпретации.

Множество треков звучали в тот вечер на украинском языке. Однако был трек и на русском, к которому ни у кого не возникло вопросов. Белорусы пели на русском об украинцах, которые борются за свою независимость. Все верно, ведь речь о композиции Воины света от Ляписа Трубецкого.

Интересно, что по ТВ диктор объявлял артиста и песни, которые он поет. А вот на стадионе конферансье совсем не было, но это не мешало присутствующим с первых нот подпевать артистам. Также следует упомянуть, что все артисты пели вживую, и делали это крайне профессионально (хотя во второй половине концерта им пришлось выступать под ливнем). В целом после этого концерта можно сделать один вывод — в нашей стране много талантливых артистов и тонны уникального музыкального наследия. Ни слова больше, можете еще раз посмотреть и вспомнить, как это было.

Как весь мир зашумел под Go-A

Группа Go-A еще в 2020 году должна была поехать представлять Украину на Евровидении с песней Соловей. Однако из-за карантина конкурс отменили. Кстати, коллектив тогда получил дозу приятностей от соотечественников, мол, такая музыка не для Европы.

А как только наши люди смирились с Соловьем, организаторы Евровидения 2021 объявили, что трек придется заменить.

Во второй раз группа Go-A получила дозу хейта из-за трека Шум. Тогда в сети только и писали, что Украину ждет провал на Евровидении 2021. Но не тут-то было.

Песня Шум просто взорвала Spotify, возглавив чарты почти 10 стран. Официально трек Шум — самый популярный украиноязычный трек на площадке. По итогу он занял первое место в рейтинге мировых трендов в Spotify.

Также Шум стал первой украиноязычной песней, которая попала в глобальный рейтинг Billboard.

Под клипом коллектива, кстати, больше комментариев на английском, а их выступление на конкурсе стало одним из самых популярных (согласно просмотрам на официальном YouTube Евровидения).

Пока в них не верили на родине, в них поверил весь мир. Итак, на Евровидении коллектив занял 5-е место (2-е место по итогам зрительского голосования).

Музыка с народом

Конечно, артисты пишут музыку для нас, слушателей, однако чаще всего они затрагивают какие-то личные моменты или же просто пытаются треком развлечь публику. В последние годы наблюдается хорошая тенденция — украинские артисты все чаще обращают внимание на социальные проблемы.

И тут речь не политике, если кто-то так подумал. Например, группа Океан Эльзы и хип-хоп исполнительница Alyona Alyona записали песню ко Дню защиты детей. Кстати, трек создан на основе стихов рок-музыканта и писателя Сергея Жадана. Эти стихи он посвятил Дане Дидыку, который погиб в 2015 году вследствие теракта на Марше Единства в Харькове.

Со своей стороны Джамала и Tayanna выпустили совместный сингл Моя земля, в котором воспевается красота родного края. Презентацию приурочили ко Дню Независимости.

Также стоит упомянуть Вальс 86, посвященный годовщине трагедии на Чернобыльской АЭС. В записи песни приняли участие многие артисты: Потап, Mozgi, Сергей Бабкин, Надя Дорофеева, Тарас Тополь, Alina Pash, Юлия Санина.

Прекрасный сингл презентовал и хип-хоп исполнитель Ярмак, в котором призвал ценить народных героев при жизни, а не сожалеть после их смерти.

Made in UA. Украинский продакшн покоряет сердца мировых звезд

У нас не только пишут хорошую музыку, но и красивые клипы снимают. Причем качество голливудское, а ценник куда ниже. В 2021 году влиятельное издание Rolling Stone опубликовало рейтинг самых красивых клипов всех времен. Так вот, на 20-й позиции по красоте ролик, снятый в Киеве. Речь о DJ Shadow feat. Run the Jewels — Nobody Speak.

Также британская группа Bring Me The Horizon сняла свой последний клип в Киеве. В ролике играет украинская актриса и звучит наш родной язык.

Эд Ширан тоже снял клип в Киеве, но результат он пока не показал. Хотя артист отметил, что Украина ему очень понравилась.

В 2021 году на большую сцену вернулся популярный исполнитель Stromae, который решил возродить карьеру клипом, снятым в Украине.

В плане съемок клипа 2021 год стал прорывным для украинского режиссера Тани Муиньо. Девушка собрала все возможные музыкальные награды в мире благодаря клипу Lil Nas X на трек Montero. Таня получила номинацию на самую престижную премию Grammy 2022, которая состоится 31 января.

Также она сняла кинематографический клип для Post Malone и The Weeknd на песню One Right Now.

Талант не должен быть благотворительностью

Украинские музыканты и в целом работники креативных профессий чаще всего зарабатывают благодаря гонорарам. Но вот карантин из-за коронавируса поставил вопрос оплаты за контент ребром. Дело в том, что наши артисты не могли петь, выступать, на ТВ тоже деньгами особо не разживешься, а продажи их музыки — вещь номинальная. Максимум, на что могли рассчитывать наши артисты — стриминг.

Для скептиков сразу следует указать, что артист — это не единоличная единица. Это — много рабочих мест (балет, звукорежиссеры, менеджеры, PR и т.д.). И соответственно, налоги. Поэтому продюсеры с 2019 года особенно активно начали продвигать реформу в сфере роялти (вознаграждение, которое получает автор за использование его произведения).

Итогом стало то, что народные депутаты 15 декабря приняли законопроект №5572. Он поможет регламентировать более прозрачные выплаты роялти, но как это будет работать, мы еще посмотрим. Почему это важно? Например, если ресторан решил фоном включать музыку украинских артистов, то он должен выплатить некую сумму артисту. Это касается и ТВ, и фестивалей, и рекламы, и прочего. Это не касается только маршруток, так как там уже запретили включать музыку.

И в плане достижений надо говорить не о самом законопроекте, так как его эффективность пока сложно оценить, а о том, что украинские деятели и бизнес хотят работать в белую. Наверное, наше сознание все-таки начинает ломаться в сторону права и честной оплаты труда.

High-fashion by Ukraine

Многие мировые селебрити давно носят украинские бренды. Например, Мадонна с завидной регулярностью позирует в кепках от Руслана Багинского (в целом его головные уборы пользуются большой популярностью в мире).

В 2021 году топ-модель Эмили Ратаконски посетила вечеринку журнала W The Originals Issue в Нью-Йорке в платье от бренда Bevza.

Кристина Агилера для выхода в свет выбирала украшения от нашего бренда POCHE, а модель Алессандра Амбросио остановила свой взор на мини-платье от NUÉ Studio.

Дженифер Лопес выступила в финале шоу The Voice в платье от украинского бренда Lever Couture.

Наши бренды давно стали узнаваемыми, но пока остается проблема с продажами. В 2021 году, во время Недели моды в Нью-Йорке, в эксклюзивном шоуруме Украинский модный альянс представил четыре украинских модных бренда: 91 Lab, Elena Reva, Foberini, Kachorovska. Бренды презентовала глобальный стратег индустрии моды и член UYAVA Fashion Collaboration Platform Джен Сидари.

Это мероприятие призвано показать украинский рынок, чтобы байеры могли представлять наши бренды в разных уголках мира. Это позволит наладить импорт уже готовой одежды, аксессуаров, привлечь инвестиции из-за границы. А это, со своей стороны, выливается в кучу приятных плюшек: развитие отечественного бизнеса, доходы, рабочие места.

Украинское кино в 2021 году

Украинские фильмы становятся все более разнообразными, а деньги в прокате начинают приносить не только комедии. В общем относительно отечественного кино можно выделить сразу несколько картин.

Так, от Украины отправили на Оскар картину Натальи Ворожбит Плохие дороги. К сожалению, фильм так и не попал в шорт-лист премии. Однако лента получила Verona Film Club Award в параллельной программе Венецианского кинофестиваля Неделя критики. Международная стриминговая платформа HBO приобрела украинский фильм Плохие дороги. Это значит, что теперь лента будет доступна зрителям во всех странах Центральной Европы.

Плохие дороги – картина, состоящая из пяти новелл. Сюжет описывает события, происходящие с жителями и военными на Донбассе.

Шума наделал и фильм Сергея Лозницы Бабий яр. Контекст. Премьера картины состоялась в рамках внеконкурсной программы Special Screenings Каннского кинофестиваля 2021 года.

Кроме того, хочется вспомнить фильм, о котором в 2021 году не говорил только ленивый. Картина наделала такого шума, что даже у восточных соседей пылало, хотя фильм еще и снимать не начали (сложно представить, что будет после премьеры). Речь о картине Мой юный принц. В ленте хотят раскрыть разные проблемы, связанные с человеческими чувствами и отношениями в семье.

В целом складывается впечатление, что 2021 год стал разгонным, то есть в ближайшем будущем мы увидим хороший результат труда наших артистов. Летом сразу три рок-группы готовятся дать концерты на НСК Олимпийский (The Hardkiss, Без обмежень, Океан Эльзы). В производстве сейчас сразу несколько фильмов, которые хотят презентовать не только в Украине.

Прослеживается тенденция, что творческие люди готовы показывать абсолютно новые продукты, которые не были скопированы с трендов восточных соседей или Запада. И, как показало Евровидение, даже иностранцам на ура заходят украинские веяния.