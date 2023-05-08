Актриса театра и кино Ада Роговцева предложила переименовать одну из улиц Печерского районе Киева в честь погибшего воина Дмитрия Коцюбайла, известного под псевдо Да Винчи.

Роговцева создала петицию, в которой отметила, что Киев должен чтит героев, отдавших свою жизнь за Украину. Она подчеркнула, что улица Неманская в Печерском районе столицы названа в честь реки Неман, протекающей по Калининградской области России, что сейчас недопустимо.

— Российские топонимы не должны быть почтены в городском пространстве столицы Украины… Я предлагаю переименовать улицу Неманскую в честь легендарного комбата 67-й отдельной механизированной бригады, руководителя батальона Волки Да Винчи Дмитрия Коцюбайло Да Винчи, — написала Ада Роговцева.

На петицию актрисы уже отреагировала возлюбленная погибшего героя Алина Михайлова. В Telegram-канале она поблагодарила Роговцеву и призвала украинцев поддержать соответствующую инициативу.

— Я искренне благодарна Аде Николаевне за эту инициативу и полностью ее поддерживаю. Спасибо всем, кто уже два месяца спрашивал меня об улице Дмитрия Коцюбайло или даже регистрировал подобные петиции, обращался к власти. Это именно та петиция, которую я прошу вас поддержать, — написала Алина.

Напомним, Дмитрий Коцюбайло погиб 7 марта в бою под Бахмутом. Ему было 27 лет.

Фото: Ада Роговцева