В новый санкционный список США попала российская ведущая Тина Канделаки, которая поддерживает полномасштабную войну в Украине, развязанную Россией.

Кроме путинистки в него также внесены еще 46 человек, среди которых и бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

Стоит отметить, что Канделаки уже отреагировала на попадание в санкционный список. Артистка в своем репертуаре высмеяла такое решение, показав, что ей без разницы.

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— Приятно оказаться в ряду достойных людей, которые не сдают своих и умеют отделять зерна от плевел. Мир изменился и мы никогда не будем частью прежнего мира. Нас там не ждали и не ждут. А тем, кто пытается усидеть на двух стульях или наоборот, пересел на тот — иностранный стул, я по-прежнему буду сочувствовать, — написала в своем духе Тина.

Более того, в новый санкционный список США также попали муж Канделаки, предприниматель Василий Бровко и дети от первого брака — дочь Мелания Кондрахина и сын Леонтий Кондрахин.

Ранее мы писали, что Тину Канделаки объявят в международный розыск из-за открытой поддержки российского вторжения. Ведущая активно выступает за действия власти РФ. 24 февраля, когда началась полномасштабная война, Канделаки вовсе сказала, что наше государство “далеко от гражданского мира”.

Теперь при попытке пересечения границы других государств Тину задержат для экстрадиции в Украину.

Фото: Тина Канделаки