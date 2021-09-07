Первая леди США Джилл Байден снова стала полноценным преподавателем. Учить 70-летняя жена президента США будет в Общественном колледже Северной Виргинии. Об этом сообщают Associated Press.

The Washington Post также сообщал, что Джилл Байден будет работать два дня в неделю в колледже — по вторникам и четвергам. Она будет обучать студентов написанию академических эссе.

Джилл Байден меняет традиции — она стала первой леди президента США, имеющей полноценную работу за пределами Белого дома. Раньше жены президентов занимались воспитанием детей и всячески помогали своим мужьям.

Джилл преподавала английский язык на протяжении многих лет, и не намерена отказываться от своего призвания. На протяжении последних лет ей удавалось успешно совмещать участие в политических кампаниях Байдена и проверку домашних заданий своих студентов. Еще перед выборами американская учительница говорила, что в случае победы сосредоточится на развитии сферы образования, а также на помощи военнослужащим.

С начала 1990-х Джилл управляет организацией Biden Breast Health Initiative, призванной информировать девушек о необходимости диагностики рака груди. Онкологические заболевания ее подруг стали главной причиной создания компании.

Напомним, что первая леди США родилась в июне 1951 года в Нью-Джерси. Она была старшей из пяти сестер и провела детство в Уиллоу-Гров в пригороде Филадельфии.