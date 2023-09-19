Певица Оля Полякова поделилась с подписчиками подробностями прошедшей ночи. Артистка записала сториз и рассказала, что находится в Одессе, где ее разбудил звук взрыва.

— Всем привет, дорогие мои! Я на берегу моря, ночью слышала взрыв, от него проснулась. Говорят, это был сбитый дрон, — отметила Полякова.

Также исполнительница обратила внимание на свою реакцию от услышанного, констатировав, что украинцы уже давно перестали паниковать по поводу тревог.

Сейчас смотрят

– Я в шоке от того, что мы привыкли уже к этому. Я просто открыла глаза и легла спать дальше. Кошмар, — резюмировала артистка.

В Одессе Оля Полякова выступала с концертной программой Все будет хорошо. Поклонникам артистка также показала море, а раньше в пути успела пообщаться с подписчиками и ответить на разные вопросы. В частности, Суперблондинка рассказала о планах на будущее своей старшей дочери Маши.