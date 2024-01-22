Финалистка Национального отбора Ingret (настоящее имя — Ингрет Костенко) рассказала, почему стремится представлять Украину на Евровидении 2024 и как создавался ее конкурсный трек.

Также артистка призналась, кого из финалистов Нацотбора считает конкурентами и поддерживает ли связь со своим бывшим продюсером Алексеем Потапенко.

Эксклюзивное интервью с Ingret

— Почему для вас важно представлять Украину на Евровидении 2024? Какова ваша цель на этом конкурсе?

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— Моя цель на Евровидении – отдать и подарить людям то, что у меня получается лучше всего, то есть вызвать у человека, который будет слушать мою музыку, чувства и ощущения через песню. Самое ценное, что может быть, это всколыхнуть эмоцию человека, чтоб отозвалось живое в нем.

Моя песня — воспроизведение реальности нашего украинского настоящего, эта песня очень живая, поэтому через нее я прокричу на весь мир, что страшная война в Украине продолжается каждый день и каждую ночь, и нам очень нужны внимание и поддержка мира!

— Песня Keeper — на актуальную для Украины тему. Как думаете, откликнется она европейским слушателям?

— Я уверена, что моя песня откликнется европейскому слушателю, потому что я вижу обзоры иностранцев — очень много людей начинают плакать, когда слушают песню Keeper. И это не о жалости, это о том, что песня передана от сердца к сердцу, из души в душу.

— Как создавался конкурсный трек, кто вам помогал?

— Трек создавали вместе с музыкантом Дмитрием Цыганенко. Когда я озвучила идею трека и посыл, Цыганенко на следующую встречу принес англоязычный кусочек текста, который я менять не захотела, потому что Дмитрий смог точно передать посыл, который я и хотела заложить в песню.

Далее я придумала украинскую часть. Однажды вечером посидела и придумала мелодию, а потом мы все это объединили в песню, а Дмитрий это все оформил аранжировкой.

— Чем будете удивлять зрителей в финале Нацотбора? Расскажите, каким будет ваш номер.

— Буду удивлять зрителей на Национальном отборе собой и своей песней. Я хочу сделать это настолько честно, чтобы каждый человек почувствовал подлинность этой истории.

— Чья песня из участников Нацотбора вам нравится? Кто может составить вам конкуренцию?

— Мне очень нравится припев песни группы Ziferblat, они очень мелодичные, а это приятно для ушей. Nahaba в своем жанре тоже очень молодцы, думаю, их заценят любители такой музыки.

Если выделить кого-то, то скажу о Ziferblat и Nahaba. Наверное, конкурентами можно считать всех, у кого большая и очень активная аудитория фанатов.

— Шесть лет назад с подготовкой к Нацотбору вам помогал Потап. Советовались ли с ним перед участием в нынешнем отборе? Поддерживаете ли вообще связь с экс-продюсером?

— Как только мы прекратили сотрудничество с бывшим лейблом Mozgi Entertainment в 2020 году, с тех пор с Потапом не общались.

— Что скажете с главной сцены конкурса, если поедете в шведский Мальме?

— Моя цель — осветить, что страна-террорист – Россия – до сих пор уничтожает наши города и людей. А Украина — это страна, которая отстаивает себя на самом высоком уровне, и нам необходима поддержка всего мира, чтобы преодолеть это террористическое зло в виде России.

Что известно об Ingret

В финале Нацотбора на Евровидение 26-летняя Ingret выступит с песней Keeper под номером 2. Трек артистки посвящен всем женщинам, которые ждут своих близких с фронта.

Это уже не первая попытка Ingret поехать на международный песенный конкурс. Она пробовала свои силы в Нацотборе в 2018 году, выступив во втором полуфинале с песней Save My Planet. По результатам голосования Ingret заняла седьмое место и не попала в финал конкурса.

Фото: Ingret