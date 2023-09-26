Российский актер Сергей Жигунов, известный по съемкам в сериале Моя прекрасная няня, приехал в Крым. Там пропагандист будет снимать фильм для детей, в котором будет оправдывать диктатуру России и развязанную войну.

Так, сам Жигунов в соцсетях неоднократно заявлял, что выступил в качестве режиссера и соавтора картины о жизни Нахимовского училища. Фильм расскажет о мальчиках из России, которые путешествуют во времени и попадают во времена Второй мировой войны в Севастополь, где происходит оборона.

Пропагандист утверждает, что его работа должна воспитать патриотизм у юных зрителей.

Сейчас смотрят

Сами съемки стартовали в конце августа в Крыму, причем для работы команда путешествует по всему полуострову. Сам Жигунов активно показывает пейзажи временно оккупированного Крыма.

Напомним, что в 2023 году в Украине ввели санкции против Жигунова за его прокремлевскую позицию в условиях войны. Режиссер и актер активно оправдывает терроризм России на территории Украины.

Впрочем, некоторые звезды уже ощутили на себе гнев за свое предательство — ранее Ани Лорак пожаловалась на хейт со стороны украинцев. Артистка не понимает, почему ее действия критикуют жители ее родной страны. Звезда призналась, что такие слова ее очень ранят.

Фото: Сегей Жигунов