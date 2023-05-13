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Музыка

Прогнозы букмекеров не оправдались: какое место заняла Украина на Евровидении 2023

14 мая 2023, 02:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Tvorchi

Украина на Евровидении 2023 заняла шестое место. Нашу страну на международном песенном конкурсе представлял дуэт Tvorchi с песней Heart of steel.

В финале Евровидения 2023 Tvorchi показали достойный и стильный номер с космической тематикой. Они вышли на сцену конкурса под 19 номером.

Букмекеры прогнозировали Украине третье место. Стоит отметить то, что Tvorchi заметно волновались во время своего выступление, однако все это из-за того, что как раз в тот момент их родной город Тернополь находился под вражеской атакой РФ.

Напомним, в 2022 году наша страна заняла первое место, тогда от нас выступала группа Kalush Orchestra.

Первый и второй полуфиналы Евровидения 2023 прошли 9 и 11 мая. Финал состоялся 13 числа в Ливерпуле. В нем принимало участие 26 стран.

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