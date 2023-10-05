Днем, 5 октября, российские оккупанты обстреляли село Гроза Харьковской области. Они открыли огонь по кафе и магазину, где было много мирных людей, пришедших на поминки местного жителя. По состоянию на 17:50 известно о 51 погибшем.

Россияне в который раз доказывают, что воевать могут только с мирным населением, а не на поле боя. Они безжалостно убивают наших людей, среди которых есть и дети.

Слов не хватает, однако представители шоу-бизнеса не могут молчать, а потому высказывают все, что думают о враге в соцсетях, показывая аудитории, что варвары творят на нашей земле.

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Факты ICTV собрали реакцию звезд на обстрел села Гроза 5 октября.

Ведущая Маша Ефросинина выразила надежду, что россиянам все воздастся, поскольку зло всегда наказуемо.

— Надеюсь на слезы 140 млн молчаливых существ, когда их однажды накроет вечная тьма, — написала Ефросинина.

Певица Надя Дорофеева отметила, что вся Россия уже давно лишилась разума.

— Конч**ый сосед, который давно потерял рассудок, продолжает свои страшные преступления. Сегодня ракета попала в Харьковскую область. Село Гроза. Уже 49 погибших. 49 погибших! Бл**ь, какой это ужас, — возмутилась исполнительница.

Шеф-повар Эктор Хименес-Браво назвал россиян террористами, отметив, что среди белого дня они ударили по продуктовому магазину.

Телеведущая Леся Никитюк сказала, что это очередная беда, которая живет по соседству и забирает жизни наших мирных людей.

— Мои соболезнования семьям невинных, которые сегодня погибли от рук террористов на Харьковщине, — написала артистка.

Певица MamaRika отметила, что у нее нет слов, чтобы описать жестокость этой трагедии. Она выразила соболезнования всем пострадавшим и их семьям.

Модель Виктория Маремуха отметила, что среди погибших есть ребенок — шестилетний мальчик.

— Российская ракета. Сегодня. В продуктовом магазине! Число жертв продолжает расти. Мои соболезнования семьям погибших. Боль, которая никогда не заканчивается, — написала она.

Исполнительница Настя Каменских также поделилась числом погибших, отметив, что есть и раненные, среди которых маленькая девочка.

— Сердце разрывается от боли. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, — сказала певица.

Актриса Наталка Денисенко присоединилась к коллегам, выразив соболезнования всем пострадавшим.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал фото последствий, отметив, что Россию ничего не интересует, кроме уничтожения Украины.

— Российские подонки совершили очередной ужасный теракт! Десятки погибших и раненых, среди которых дети, после попадания вражеской ракеты в продуктовый магазин в селе Гроза на Харьковщине. Россию интересует ничто иное, как только уничтожение Украины. Поэтому должны все вместе, стиснув зубы, идти вперед, к нашей победе! Вечная память погибшим, — отметил музыкант.

Актер Андрей Бедняков упрекнул тех, кто, несмотря на все трагедии, продолжает слушать русскою музыку.

— Только что Россия убила гражданских в селе Гроза… Среди них ребенок. А ты в этот момент продолжаешь слушать российские песни, с каждого прослушивания которых деньги идут на такие ракеты, — отметил Бедняков.

Певица Светлана Тарабарова подчеркнула, что каждого российского преступника найдут.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona обнародовала видео страшных последствий.

— Очередное преступление россиян — удар по поселку Гроза Купянского района… Это трагедия. Страна-террорист продолжает разрушать и уничтожать нашу страну, — написала артистка.

Россияне регулярно совершают на нашей земле подобного рода террористические атаки. Оккупанты безжалостно обстреливают наши территории и людей. Недавно они ударили по морскому вокзалу в Одессе и уничтожили отель. Постоянному обстрелу поддается Херсон и область, а также множество других городов Украины.