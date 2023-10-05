Днем, 5 октября, российские оккупанты обстреляли село Гроза Харьковской области. Они открыли огонь по кафе и магазину, где было много мирных людей, пришедших на поминки местного жителя. По состоянию на 17:50 известно о 51 погибшем.
Россияне в который раз доказывают, что воевать могут только с мирным населением, а не на поле боя. Они безжалостно убивают наших людей, среди которых есть и дети.
Слов не хватает, однако представители шоу-бизнеса не могут молчать, а потому высказывают все, что думают о враге в соцсетях, показывая аудитории, что варвары творят на нашей земле.
Факты ICTV собрали реакцию звезд на обстрел села Гроза 5 октября.
Ведущая Маша Ефросинина выразила надежду, что россиянам все воздастся, поскольку зло всегда наказуемо.
— Надеюсь на слезы 140 млн молчаливых существ, когда их однажды накроет вечная тьма, — написала Ефросинина.
Певица Надя Дорофеева отметила, что вся Россия уже давно лишилась разума.
— Конч**ый сосед, который давно потерял рассудок, продолжает свои страшные преступления. Сегодня ракета попала в Харьковскую область. Село Гроза. Уже 49 погибших. 49 погибших! Бл**ь, какой это ужас, — возмутилась исполнительница.
Шеф-повар Эктор Хименес-Браво назвал россиян террористами, отметив, что среди белого дня они ударили по продуктовому магазину.
Телеведущая Леся Никитюк сказала, что это очередная беда, которая живет по соседству и забирает жизни наших мирных людей.
— Мои соболезнования семьям невинных, которые сегодня погибли от рук террористов на Харьковщине, — написала артистка.
Певица MamaRika отметила, что у нее нет слов, чтобы описать жестокость этой трагедии. Она выразила соболезнования всем пострадавшим и их семьям.
Модель Виктория Маремуха отметила, что среди погибших есть ребенок — шестилетний мальчик.
— Российская ракета. Сегодня. В продуктовом магазине! Число жертв продолжает расти. Мои соболезнования семьям погибших. Боль, которая никогда не заканчивается, — написала она.
Исполнительница Настя Каменских также поделилась числом погибших, отметив, что есть и раненные, среди которых маленькая девочка.
— Сердце разрывается от боли. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких, — сказала певица.
Актриса Наталка Денисенко присоединилась к коллегам, выразив соболезнования всем пострадавшим.
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук показал фото последствий, отметив, что Россию ничего не интересует, кроме уничтожения Украины.
— Российские подонки совершили очередной ужасный теракт! Десятки погибших и раненых, среди которых дети, после попадания вражеской ракеты в продуктовый магазин в селе Гроза на Харьковщине. Россию интересует ничто иное, как только уничтожение Украины. Поэтому должны все вместе, стиснув зубы, идти вперед, к нашей победе! Вечная память погибшим, — отметил музыкант.
Актер Андрей Бедняков упрекнул тех, кто, несмотря на все трагедии, продолжает слушать русскою музыку.
— Только что Россия убила гражданских в селе Гроза… Среди них ребенок. А ты в этот момент продолжаешь слушать российские песни, с каждого прослушивания которых деньги идут на такие ракеты, — отметил Бедняков.
Певица Светлана Тарабарова подчеркнула, что каждого российского преступника найдут.
Рэп-исполнительница Alyona Alyona обнародовала видео страшных последствий.
— Очередное преступление россиян — удар по поселку Гроза Купянского района… Это трагедия. Страна-террорист продолжает разрушать и уничтожать нашу страну, — написала артистка.
Россияне регулярно совершают на нашей земле подобного рода террористические атаки. Оккупанты безжалостно обстреливают наши территории и людей. Недавно они ударили по морскому вокзалу в Одессе и уничтожили отель. Постоянному обстрелу поддается Херсон и область, а также множество других городов Украины.