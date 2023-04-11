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Пробы были в подвале. Тарас Цымбалюк вспомнил, как проходил кастинг в фильм для взрослых

11 апреля 2023, 08:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тарас Цимбалюк
Источник: Тарас Цымбалюк

Актер Тарас Цымбалюк признался, что ему предлагали пройти пробы в эротическом фильме. Говорит, это было на втором курсе университета.

— Пробы были в кинотеатре Киевская Русь, в подвале. Приезжали какие-то люди, кажется, с Венгрии. Но это было не порно, в котором открытый акт, а эротический фильм, где нет прямого контакта, — поделился Тарас.

Вспоминает, это был тот период, когда он бегал на все кастинги. Тогда же ему и рассказали об этих пробах, поэтому он пошел.

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— Меня попросили раздеться, я разделся, и потом мне объяснили, что это вообще. Тогда они спросили, есть ли у меня загранпаспорт, но тогда его еще не было. Все могло бы быть иначе, — смеясь сказал Цымбалюк.

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