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Про свободных и непобедимых: Джамала и Freel выпустили песню Коли закінчаться війни

26 августа 2022, 17:57
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Про свободных и непобедимых: Джамала и Freel выпустили песню Коли закінчаться війни

Украинская певица Джамала вместе с репером Freel выпустила песню Коли закінчаться війни. Вместе с композицией артисты представили арт-видео.

Коли закінчаться війни — история о людях, которые неустанно и ежедневно продолжают бороться за свою страну.

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На мировой карте зафиксировано около трех десятков военных конфликтов. Каждый из них кровоточит новостями об убийствах и сломанных жизнях. Сколько бы раз человечество не повторяло Никогда снова, к сожалению, история идет по кругу вокруг нас прямо сейчас.

— Это песня про всех нас: свободных и непобедимых. Она о тех, что первыми выходят на Майдан, когда происходит несправедливость, о тех, кого я встречаю под судами с плакатами в руках, о тех, кто защищает страну на передовой или в тылу. Это песня о том дне, когда мы победим, а Россия прекратит свои захватнические войны, которых у нее немало, — отметил Freel.

Над видео работала иллюстратор Мария Оз. В клипе показано отражение переживаний всего украинского народа за полгода войны.

— Однажды мы проснемся от голоса родных со словами: Мы победили, война закончилась, знаю, это произойдет. Эта война закончится в нашу пользу, потому что мы боремся за своих. За свой дом, — подчеркнула Джамала.

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