Украинская группа The Hardkiss выпустила новый клип на песню Festival. Видеоролик снят для англоязычной песни, которая призвана напомнить всему миру о войне в Украине накануне Евровидения 2023.

Видеоролик снимался в дождливом Киеве, где солистка Юлия Санина ходит по подземным переходам, дорогам и узким улицам центра столицы. Темные тона призваны напомнить, что сейчас идет война, но мы помним времена, когда фейерверки не ассоциировались со взрывами ракет.

— Эта песня о чуде. Мы все хотим жить в мире без войны, без агрессоров и оккупантов. И чувствовать этот мир, как большой положительный фестиваль. Но эти мечты далеки от реальности, — заявили — артисты.

Известно, что релиз состоялся накануне Евровидения 2023 не случайно. Конкурс — еще одна возможность напомнить миру о войне в Украине, ведь мероприятие проводится в Ливерпуле от нашего имени. Сама Санина будет ведущей Евровидения 2023, где покажется на полуфиналах и финале 13 мая.

— В видео на песню Festival мы показали Киев во время войны. Мой родной город, который несмотря на все продолжает жить. Жить и ждать самого главного праздника — победы, — добавила Юлия.

Напомним, что Санина уже комментировала роль ведущей на конкурсе — она заявила, что это большая честь и ответственность, и для этого даже брала уроки иностранных языков.