Экс-участник реалити Холостячка на СТБ, предприниматель и блогер Алексей Тригубенко поделился тем, какую девушку видит рядом с собой, как знакомится с представительницами прекрасного пола, а также — как публичность помогает в бизнесе.

Подробнее об этом читайте в интервью Тригубенко для Фактов ICTV.

— В чем главные различия между реалити Холостяк и Холостячка?

— Мы все понимаем прекрасно, что оба проекта — они про реальную жизнь. Очень часто у девушек, которые пользуются популярностью, есть ухажеры, то есть много парней, которые ухаживают за ней, проявляют интерес, внимание. Точно как и в Холостячке, когда за девушку борется несколько парней, она из них выбирает.

Во-первых, мы видим, как она принимает решение относительно парней: кто ей больше подходит, кто ближе по духу, с кем ей весело, с кем ей интересно, в ком она уверена, в ком — нет. А с другой стороны — мы видим, как ведут себя парни в конкурентной среде.

Потому что в реальной жизни, когда боремся за девушку, мы не видим этой конкуренции, она остается за ширмой. А здесь этой ширмы нет — все парни в равных условиях.

Так же и в Холостяке — как в жизни. Чтобы не брать полностью инициативу в свои руки, девушка может только какой-то намек дать о том, что парень ей интересен, дальше мужчина должен проявляться.

— А хотели бы вы на себя примерить роль Холостяка?

— На самом деле я и так в своей жизни примеряю в какой-то мере роль холостяка.

— У вас сейчас никого нет?

— У меня нет никого. Когда становишься публичным, немножко сложнее найти своего человека — слишком часто бывает, что девушки по разным причинам проявляют к тебе интерес. Иногда — из-за того, что они увидели картинку на экране, которая им понравилась. Может быть, для кого-то я могу быть просто трофеем и т.д. Поэтому я ищу своего человека, который будет близок мне по духу, который будет меня ценить за то, какой я человек, и будет любить меня не за мои достижения или за проекты, или за деньги, или за бизнес, или за что-то еще. А искренне и просто так.

— Как вы научились отличать девушек, которые к вам проявляют интерес из каких-то меркантильных целей, и тех, кому вы на самом деле нравитесь?

— Это все проявляется в процессе общения — на кого-то больше нужно времени, а на кого-то меньше. Некоторые девушки проявляются сразу, в первые дни общения. Ты просто что-то спрашиваешь, и когда получаешь ответ, понимаешь, в чем ее фокус, на что она обращает внимание, что для нее важно.

И если у тебя не совпадает приоритетность с ней, значит, у вас уже разные ценности. Ты тестируешь человека на ценности, когда начинаешь знакомиться. Потом, если у вас уже начинаются более-менее какие-то отношения, третья встреча, пятая, десятая, ты каждый раз все-таки присматриваешься к человеку и замечаешь какие-то моменты, с которыми ты не согласен или которые ты не приветствуешь, или которые для тебя неважны.

Я — простой парень, не люблю понты. Я больше, мне кажется, духовный человек, мне важен внутренний мир.

— Какие для вас критично важные моменты в девушке, которые вас сразу цепляют?

— Меня цепляет, когда девушка очень хорошо знает себе цену, красивая, ухаживает за собой, хорошо выглядит, любит спорт, занимается своей внешностью, своим каким-то делом — неважно, чем, неважно, сколько это дело приносит денег, главное, чтоб она чем-то занималась.

Второй момент: меня очень цепляют женственные девушки, мудрые, к которым хочется иногда прям тянуться, чтобы быть на их уровне.

— Как изменилось ваше мышление в плане отношений после реалити Холостячка?

— Я могу сказать, что у меня, конечно, жизнь немножко изменилась. Но мои приоритеты, ценности, общение с девушками не сильно изменились после проекта. Я объясню так: у меня, в принципе, были девушки еще до проекта. Я к этому очень нормально и спокойно отношусь. И когда началось внимание после, я не бежал со всеми быстро знакомиться, гулять, тусить. Я этим даже не пользовался, мне это неинтересно, потому что у меня были уже чуть-чуть другие ценности. Я уже это все перерос.

Поэтому я общался просто с девушками. Конечно, изменения в том, что больше внимания, у тебя есть подписчики в Instagram, тебе пишут сообщения, больше узнают, и это несколько упрощает те же знакомства с людьми и т.д. Но это не упрощает твою личную жизнь.

— Вы стали достаточно медийным человеком с тех пор, как закончился проект. Почему выбрали для себя такой путь и что дает вам эта медийность? Некоторые отказываются, закрывают Instagram, на ТВ не появляются.

— Я не выбирал путь медийности. В первую очередь я предприниматель, поэтому слежу за трендами, которые происходят в бизнесе, маркетинге и т.д. Я могу на личном примере показывать тем же мужчинам-предпринимателям, что надо развивать личный бренд, нужно быть открытым и искренним с аудиторией.

Сегодня люди, которые строят бизнес и знакомства (у меня очень много инвесторов, партнеров), хотят узнавать, кто ты такой на самом деле. И мои все партнеры и инвесторы следят за мной, за моей личной жизнью, и я с ними коммуницирую, для меня это важно.

Я понимаю, что если быть открытым, если быть публичным, то люди доверяют, это намного больше тебе даст каких-то перспектив, чем если просто закрыться и сидеть дома. Вести такую жизнь, как сейчас, я уже привыкаю, но вначале тоже было сложно. Многие парни начинают вести Instagram, публичную жизнь, потом перегорают, перестают это делать. Это целая работа, это не так легко. Людям почему-то кажется, что у нас все легко получается. Нет! Мы проделываем много работы.

— Как вы для себя решили бороться с выгоранием — когда наступает период, что ничего не хочется, а хочется все бросить?

— Часто такое случается. Нужно просто стараться давать себе слабину, давать себе возможность отдохнуть, перезагрузится, уехать куда-то на день или два за город, побыть с любимыми людьми или одному даже, заняться тем, что тебе приносит кайф.

У меня бывает такое, когда я один день вообще ничего не делаю. Я за это себя ругаю, но это нужно иногда. Просто, как и все обычные люди, можно телевизор посмотреть, отдохнуть, выпить пива, погулять в парке, поехать к родителям. Сверхъестественного я ничего не придумываю.

Очень много есть блогеров, которые, я знаю, будут рассказывать про йогу, медитацию, ПП, а потом мы встречаемся на МакДрайве. Я — за то, чтобы говорить правду. Простые способы расслабления — ничего не надо выдумывать.