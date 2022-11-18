Певица Jerry Heil (настоящее имя Яна Шемаева) презентовала новый трек под названием Козацькому роду. Вместе с композицией артистка представила видеоработу.

По словам Jerry Heil, это особенная работа для нее. Так, она захотела, начав обучение на композитора к кинофильмам, передать величие украинского народа оркестровым звучанием, и сделать эту песню саундтреком нашего настоящего.

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— Судя по количеству видео в TikTok, это удалось. Я просто вижу, как время от времени наши ВСУ выкладывают видео под мою музыку и понимаю, что она, видимо, поддерживает их моральный дух, — поделилась Jerry Heil.

В песне Козацькому роду исполнительница спела о знаменитых украинских казаках и вспомнила главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного.

— Люди в комментариях очень просили посвятить песню Валерию Залужному, и я считаю, это тот человек, который заслуживает быть воспетым еще во многих песнях, поэтому взяла на себя задачу выполнить желание слушателей, — отметила певица.

Напомним, ранее стало известно, что Jerry Heil попала в шортлист участников Нацотбора на Евровидение 2023. Всего в нем 10 финалистов, среди которых есть тот, кто представит Украину на международном песенном конкурсе в следующем году.