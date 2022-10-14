14 октября миллионы людей отмечают День защитника Украины. Важный праздник в сегодняшних реалиях актуален как никогда, ведь благодаря защитникам наша страна все еще независима. В этот день принято поздравлять наших военных, и к теплым словам присоединились звезды.

Как украинские звезды поздравляют с Днем защитника Украины — далее в материале.

Группа Океан Эльзы поздравила защитников красивым постером с защитниками и защитницами, добавив к нему стих Елены Роговенко.

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— С Днем защитников и защитниц Украины! Благодаря вам! — заявили музыканты.

Актриса Анна Сагайдачная порадовали в этот праздник свои снимком в военной экипировке и с винтовкой в руках.

— Защитники и защитницы Украины! Вы оставили свои привычные дела, дома, своих родных, отказались от собственного комфорта и пошли отчаянно защищать нашу Неньку ради всех украинцев! Многие впервые взяли в руки оружие, а для многих оружием стали вилы и лопаты, когда стал вопрос защиты своего села. Вы защищаете, каждый на своем фронте. Кто бы мог подумать, что нас такое ждет… Наша Победа уже в воздухе и только дурак ее не чувствует, — заявила Анна.

Певица и ведущая Ольга Цибульская поздравила защитников с их днем вместе со своим сыном Нестором.

— Спасибо вам большое за ваш подвиг, и поздравляем от всего сердца с Днем защитника Украины. Спасибо вам, за то что защищаете взрослых и детей — мы очень вами гордимся, — сказали Ольга и ее сын.

Музыканты из Бумбокс также присоединились к поздравлениям, добавив фото с подсолнухами и военными на заднем фоне.

— С праздником, герои! С праздником, защитницы и защитники! О вас будут слагать легенды. Наше уважение и любовь к вам не знают предела, — сказали артисты.

Жена телеведущего Кристина Решетник поздравила наших военных красивым фото с защитниками.

Украинская артистка Alyona Alyona присоединилась к поздравлениям, и поблагодарила за их героизм.

— В этот день я хочу сказать огромное спасибо за то, что мы живы, и за то, что вы делаете, — заявила певица.

Впрочем, сделать приятное защитникам могут не только звезды, но и каждый украинец. Для этого можно подарить теплые слова или открытку. Поздравления с Днем защитников и защитниц Украины в СМС можно найти на Фактах ICTV.