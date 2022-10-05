Фильм Вокзал надежды выйдет в эфир в среду, 5 октября, в 21:30 на YouTube-канале ICTV и Фактов ICTV. Он станет третьим в документальном цикле А потом пришли “братья” от Объединения украинских продюсеров (ОУП).

Вокзал надежды исследует тему украинских беженцев в Европе, когда одни с ужасом вырываются из ада, а другие, скрывая слезы, встречают их на главном вокзале Берлина. Чувства милосердия, терпения, причастности, переживаемые европейскими волонтерами, объединяют их с беженцами перед лицом войны.

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Кроме драматических историй украинских героев, авторы фильма ищут ответы на вопросы “как” и “почему” приняли решение заниматься волонтерством на вокзале благополучные немцы. Продюсерами ленты выступили соучредители Объединения украинских продюсеров Алла Липовецкая и Марина Квасова, управляющие компанией Mamas Production.

Работа над фильмом началась в начале марта — над картиной работали 5,5 месяцев. И хотя для документального фильма времени может показаться мало, было очень важно не упустить момент и показать, как война навсегда изменила жизнь украинских людей, и как меняет жизни европейцев.

В фильме отсутствует дикторский нарратив, герои сами рассказывают свои истории. Авторы отмечают, что никто из украинских героинь фильма не считает себя беженкой. Они уверены, что все это вынужденное временное пребывание за границей, которое обязательно закончится возвращением в Украину.

Фильм поддерживается проектом Гуманитарного штаба Благотворительного фонда Сергея Притулы NEST. По ссылке можно поддержать украинцев, частный дом которых полностью разрушен в результате обстрелов российской армии. Проект создает возможность помочь этим украинцам вернуться в свой дом – получить мобильный временный домик на свой родной участок.

Съемочная группа: