О современной музыке, Инстасамке и бабушке: интервью Евгения Маргулиса

Российский музыкант Евгений Маргулис, который играл в таких коллективах как Машина времени и Наутилус, рассказал, что в свое время его бабушка не поддерживала начинания в музыке. Женщину просто раздражала скрипка, на которой играл маленький Женя.

— Она выкинула скрипку, потому что она ее раздражала. Иногда бывают еврейские бабушки, которые ненавидят музыку. Вот она была из таких, — отметил Евгений.

Он добавил, что в советские времена в целом старшее поколение считало так: сначала нужно получить нормальную профессию, например, инженера, а потом уже идти заниматься чем угодно.

Впервые гитару в руки он взял в 15 лет, чтобы играть песни The Beatles.

А вот в 19 лет Маргулис уже попал в подпольную группу Машина времени.

— Знакомство с этими чертями и поменяло вектор моей жизни, — отметил Евгений.

Несмотря на то, что Маргулис так и не получил официального образования в сфере музыки, он считает его необходимым.

— В мое время просто не было училищ, которые бы занимались именно этим направлением, — отметил музыкант.

Ему сложно назвать стиль, в котором он пишет песни, ведь не стремится разделять их на направления и стиль. По убеждению Маргулиса, есть музыка лишь хорошая и плохая.

Также Маргулис поделился тем, что раньше, когда он был в больших коллективах, много писал в стол, но сейчас ситуация поменялась, и таких треков очень мало. Даже те композиции, которые не приняли рок-группы, он сейчас использует для сольного творчества.

На вопрос журналиста о том, как он воспринимает новую музыку, он ответил, что все равно люди остаются заточенными под ту музыку, которая зацепила их в детстве.

— Это не моя фраза. Фронтмен Motörhead говорил, что Ты всю жизнь будешь слушать музыку, которая тебя зацепила в детстве. Наше поколение зацепили The Beatles, The Rolling Stones, — отметил Маргулис.

И хотя его коллеги все чаще бегут записывать коллаборации с молодыми исполнителями, Маргулис не спешит в ту сторону. Однако он и не отказывается от сотрудничества с молодежью вовсе.

— Из последнего я записался с таким репером, как Саша ST Степанов. Блестящий поэт, блестящий человек, но петь, правда, не умеет. Он попросил записать с ним песенку. Я думаю, что через месяц она появится, — поделился Евгений.

Кстати, как раз с ним он участвовал в передаче Вписка у Маргулиса. Саша Евгению в рамках программы показывал модных российских исполнителей, у которых миллионная аудитория.

— Ну конечно, в 90% конченые упыри, но 10% — восхитительные. Мы сделали 16 выпусков, с героями типа Инстасамки. Дашка оказалась милейшей девочкой вне камер, — отметил музыкант.

По его словам, сейчас такое время, что люди могут слушать только то, что им нравится, не обращая внимания на модные тенденции.

Насчет нецензурных слов, Маргулис не любит мат со сцены и не воспринимает ругательства в кино.