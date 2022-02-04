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Об отношениях и одиночестве: Jerry Heil представила лирический трек

4 февраля 2022, 09:46
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Джері Хейл

Украинская певица Jerry Heil представила лирическую песню Пошта.

В основе трека лежит история о безответной любви и одиночестве. Еще до премьеры композиции фрагмент песни получил большую популярность в социальной сети TikTok.

– Я же и не просила, чтобы так как в фильмах. Я пойду за тебя, а не за деньги. Передай курьером хотя бы объятия. Пришли поцелуй мне по почте, – поет Jerry Heil.

Недавно Jerry Heil чуть не пострадала от неизвестного фаната из России. Звезда рассказала, что полтора года в социальных сетях ей писал поклонник. Все его сообщения были с сексуальным подтекстом, и их певица сразу удаляла.

Когда мужчина узнал, что Jerry Heil организует фан-встречу во Львове, решил приехать, чтобы увидеть певицу. Артистку очень напугали действия фаната, поэтому она вызвала полицию.

Чтобы чувствовать себя в безопасности, у певицы теперь есть охрана. Jerry Heil хочет обратить внимание на то, что многие девушки в интернете чувствуют себя незащищенными.

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Теги
Jerry Heil , Песня , прем’єра
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