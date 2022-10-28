Никита Лыськов – 39-летний аниматор из Днепра. Его фильмы, в частности, Кохання, получили немало наград на международных кинофестивалях. А с начала полномасштабного вторжения России в Украину Лыськов собирал мультфильмы о смерти Путина.

Художник призвал аниматоров со всего мира присоединиться к своеобразному флешмобу и создать короткий мультфильм до 10 секунд, как могла бы выглядеть смерть диктатора. Накануне Международного дня анимации Факты ICTV пообщались с известным аниматором, расспросили, какова судьба его проекта и есть ли будущее у украинской анимации.

– Никита, какая основная цель вашего проекта Путлер капут? Сколько работ собрали и что вы планируете с ними делать?

Сейчас смотрят

– Эта идея проекта Путлер капут возникла в начале полномасштабного вторжения России в Украину, примерно 25 февраля. В первый день я был очень растерян, испуган, не знал, что делать. После того как я увидел, как Украина дает отпор российским войскам – у меня появилось желание что-то тоже сделать полезное для государства.

К сожалению, я не могу взять автомат и пойти убивать россиян, поэтому я решил что-нибудь сделать на своем поле, на поле искусства. Сначала нарисовал короткий мультик на 10 секунд о том, как умирает Путин. Ему в голову попадает ракета, и он разрывается в клочья. Я выложил такую анимацию, и она стала очень быстро популярной. Но Instagram ее удалил. Они написали мне, что не поддерживают насилие и не могут этого опубликовать.

Однако я почувствовал, что людям, особенно художникам, нужно как-то выразить свой гнев. Я дал объявление на разных платформах, связанных с анимацией, что собираю анимацию, посвященную смерти Путина. Короткий мультик до 10 секунд.

И сразу начал получать маленькие фильмы. Каждый день по несколько штук. Большинство авторов были украинцами. Интересные работы присылали из-за границы – из Польши, Эстонии, Венгрии, Германии, Франции, даже из Бразилии и Китая. В общем я получил более 2 тыс. работ. Из них я выбрал самые лучшие 60 и начал монтировать фильм.

Уже его сделал. Он на 11 минут – это подборка лучших работ. Этот фильм я показываю на различных фестивалях за границей. И так рассказываю миру о войне в моей стране.

– Были работы, которые вас очень поразили?

– Да, конечно были. К примеру, девочка 8-ми лет нарисовала. Ее любимый персонаж Пикачу убивает курицу, раскрашенную в российский триколор. И написано Слава Украине! Она нарисовала анимацию, а родители прислали мне и рассказали, что есть такой ребенок.

Было также интересно наблюдать, что какая-нибудь культурная такая штука происходит. К примеру, когда жгли музей Приймаченко, все начали рисовать, как звери с картин оживают и сжирают Путина. Или когда Бородянку освободили и там было почти разрушено здание, но этот керамический петушок чудом спасся. И нарисовали, как петушок убивает Путина в форме матрешки. Вот из-за таких штук очень интересно показывать за границей и рассказывать через искусство о войне.

– 28 октября – Международный день анимации. Что для вас значит этот день? Это еще праздник или просто очередная дата в календаре?

— Я преподаю анимацию и интересуюсь ее историей. 28 октября – это не просто день. Анимация впервые была представлена ​​зрителю 28 октября 1892 года. Тогда парижский художник Эмиль Рейно предложил людям посетить оптический театр. Будучи ловким изобретателем, Рейно создал праксиноскоп, с помощью которого выводил на экран движущиеся картинки. Это был первый мультфильм, который стал главным шагом к развитию анимационного кино. Это было чудо.

Несколько лет этот художник был популярен в Париже. Но потом братья Люмьеры сделали показ своего фильма, и работы этого художника стали совершенно не популярны, когда появилось такое явление, как кино. Как следствие – он разочаровался и уничтожил все свои работы, и по сей день уцелели только два его труда.

— На каком уровне развитие анимации в Украине? Достаточно ли ему уделяет внимание государство?

– До широкомасштабного вторжения россиян в Украину, до 24 февраля, украинская анимация хорошо развивалась, государство поддерживало, давало деньги. Каждый год создавалось несколько фильмов, и можно было рассчитывать на бюджет с достаточно нормальной суммой. Можно было делать мультфильм до 15 минут. Даже создавались полнометражные фильмы. Была очень хорошая перспектива развития анимации.

Сейчас, из-за войны в стране, никакого финансирования нет, и эти люди, умеющие создавать анимацию, они сейчас совсем без работы. Активно ищут работу за границей и многие из них туда едут. К сожалению, большинство из них не вернется в Украину. Конечно, сейчас не благоприятный процесс для киноиндустрии украинской.

– А как насчет образования и обучения?

– Этот вопрос меня больше всего смущает. Я сам учился сначала в художественном колледже в Днепре, а затем в Карпенко-Карого изучал анимацию. И все это было очень медленно, с советскими взглядами. Если искусство рисованное, оно должно быть реалистично, как когда-то в советские времена. Потому что там художников учили рисовать Ленина, и он должен быть реалистичным.

А сейчас художники выходят из колледжа и разочаровываются, потому что часто их учат еще по правилам прошлого. Когда я поступил в Карпенко-Карого, у нас там просто не было финансирования. Чтобы создавать анимацию – нужны компьютеры, программное обеспечение и так далее. Ничего такого не было. У нас на весь институт был один компьютер. Я уж не говорю о мизерных зарплатах для педагогов.

Сейчас прогресс кардинально изменил анимационные фильмы. Цифровые технологии сделали анимацию более яркой, подвижной и объемной. И к этому нужно стремиться во время учебы. Если у меня сейчас спрашивают, где можно учиться анимации, я говорю, чтобы уезжали в Европу и не теряли свое время. К тому же обучение там не дорогое. Например, обучение в Эстонии – в Таллинне есть академия искусств, очень качественная. В Польше, в Лодзи. Чехия, Франция. Есть даже бесплатные.

– Есть ли будущее у анимации в Украине?

– Школа в Советском Союзе была очень качественной. За годы Союза на студии Киевнаучфильм в Киеве было создано около 300 короткометражных фильмов. Некоторые из них стали хитами. Черкасский создавал нереально крутые фильмы Остров сокровищ, Капитан Врунгель. Я и сейчас смотрю и кайфую от просмотра.

У нас есть хорошее прошлое в этом искусстве. Мы можем опираться на этот опыт и восстанавливать это искусство. У нас есть огромные шансы. Единственное, что я уже отмечал – нет качественного образования. И достаточного финансирования. Это нужно исправлять, пока есть кому учить в Украине этому искусству.

– Какая ваша величайшая мечта как аниматора? Как вы видите анимацию в Украине?

– Еще до широкомасштабного вторжения мои мечты сбывались. Я сам создавал фильмы, которые были популярны и в Украине, и за границей. Были большие перспективы. Мы хотели создать фестиваль анимации в Днепре. Уже многое для этого сделали. Все было здорово, если бы не Путин.

Сейчас я преподаю частно, читаю лекции. Моя мечта – хочется преподавать в университете, получать за это достойные деньги и вкладывать душу в этот процесс, и, конечно, чтобы Украина поскорее победила.