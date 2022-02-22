Американская певица Бритни Спирс выпустит книгу мемуаров, в которых расскажет о своей карьере, жизни и семье.

Звезда подписала договор с издательским домом Simon & Schuster. После публикации книги Бритни получит гонорар в размере $15 млн.

За право выпустить откровение Спирс боролись сразу несколько крупных издательств. В результате заключенная сделка стала одной из крупнейших за последнее время.

К решению написать мемуары певицу подтолкнула ее младшая сестра Джейми Лин Спирс, которая выпустила книгу воспоминаний под названием Вещи, которые я должна была сказать. Бритни назвала ее содержание ложью и попыткой заработать на ее имени деньги.

— Я бы хотела, чтобы ты прошла тест на детекторе лжи, чтобы все люди видели, что ты лжешь обо мне сквозь зубы! Я желаю, чтобы всемогущий Господь мог спуститься и показать всему миру, что ты врешь и зарабатываешь на мне деньги! Ты сволочь, Джейми Линн, – прокомментировала Бритни Спирс в Instagram.

Напомним, что 12 ноября 2021 года суд окончательно освободил Бритни Спирс от опеки отца. Певица находилась под его контролем 13 лет.

В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила с речью в суде, где рассказала, что Джеймс Спирс эксплуатирует ее ради денег, запрещает беременеть и заставляет принимать лекарства, которые являются вредными для здоровья.

В настоящее время Бритни имеет право самостоятельно распоряжаться личной жизнью, финансами и имуществом.