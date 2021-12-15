Участник реалити Холостячка, тренер и бизнесмен Дмитрий Шевченко откровенно рассказал, как у него складываются отношения с девушками после проекта, как он смотрит на секс на первом свидании, а также о том, какую избранницу видит рядом с собой.

Об этом и не только Дмитрий Шевченко эксклюзивно рассказал программе Невероятная правда о звездах на СТБ.

— Можете ли вы себя назвать закоренелым холостяком?

— Было такое время. Но сейчас я уже не холостяк.

— Ваше сердце сейчас свободно?

— Мое сердце уже занято.

— Встречались ли вы с двумя девушками одновременно?

— Не было, я не встречался с двумя одновременно. Если ты встречаешься с человеком, то и строишь отношения с ним. А если ты встречаешься с двумя одновременно, то ты уже ведешь какую-то двойную игру и этим предаешь себя в первую очередь.

— Секс на первом свидании — стыдно или нормально?

— Я думаю, что у всех свои взгляды на это, но бывают разные ситуации. Может быть секс на первом свидании, и люди потом начинают встречаться, жить вместе. Если с моральной точки зрения смотреть, то это, как мне кажется, неправильно. Но не скрою, у меня был такой опыт. Потом это переросло в отношения, но они продлились недолго.

— Вы можете сказать, что у вас сложный характер?

— Да. У меня не очень покладистый характер. Может всплывать какая-то гордыня, из-за которой возникают споры. Но с каждым годом приходит осознание того, чего я хочу больше: быть вместе или доказывать свою правоту. По итогу, хочется быть вместе с тем, кого я выбрал.

— Карьеристка или домохозяйка?

— Хочется, чтобы она занималась своим делом. И по дому обязанности можем разделить. Главное, чтобы у девушки были свои интересы, желание развиваться.

— А если девушка будет больше времени уделять карьере, а не дому?

— Мне кажется, должен быть баланс между карьерой и работой.

— Ваша избранница должна разделять ваше увлечение экстримом?

— Мне бы хотелось, чтобы моя избранница во всем меня поддерживала.

— Если у женщины уже есть дети, будет ли для вас это преградой?

— Нет. Никаких проблем, если у женщины будут дети.

— Готовы ли вы к семье и детям?

— Да. Я с полной ответственностью заявляю, что я готов к семье, детям.

— Сколько денег вам достаточно на месяц для комфортной жизни?

— От $5 тыс.

— Были ли моменты на проекте, когда вы пожалели, что пришли поучаствовать?

— Да. Это была где-то третья неделя, когда я просыпался и думал, почему у меня нет ни свиданий, ни встреч. Я хотел больше времени проводить со Златой. Но я не сдался. Продолжил искать возможности и вместе строить нашу историю.

— Планируете ли вы общаться со Златой после реалити?

— Да, мы общаемся. Более того, я верю в дружбу между мужчиной и женщиной.

— Когда последний раз общались?

— После пост-шоу был вопрос относительно тренировок. Также просто спрашивал у Златы, как дела, как она чувствует себя после проекта.

— С кем из участников поддерживаете дружеские отношения?

— С Ильей Закорецким, Винченцо и Андреем Хветкевичем.

— Проект по сценарию или реальная жизнь?

— Когда я только шел на проект, я не знал, как там все будет. Потом убедился, что сценария никакого нет. Все наши проявления, разговоры — это реальная жизнь.

— Как изменилась ваша жизнь после проекта?

— Я переехал со Львова в Киев. Если говорить о внутренних изменениях, я увидел свои проявления со стороны. Этот опыт помог мне сформировать себя, внутренний мир.

— Начали ли вас узнавать на улицах?

— Есть такое. Поначалу мне было не по себе.

— Стало ли больше девушек с вами знакомиться?

— Как правило, пишут насчет тренировок. Возможно, иногда это предлог, чтобы познакомиться.

— Девушки записываются к вам на тренировки, чтобы познакомиться?

— Был такой случай, что девушка написала: Я хочу прийти на тренировку. Я согласился, назвал время, на которое она может прийти. Однако девушка расстроилась, что не прям сразу. Тогда она призналась, что просто хотела сделать со мной фото. Она тогда хотела сразу подъехать, чтобы сфотографироваться.

— Присылают ли вам интимные фото в соцсетях?

— Если честно, то одна девушка присылала. Но я сразу удалял. Обычно пишут, мол, давай увидимся, познакомимся. Но я отвечаю, что не встречаюсь и не знакомлюсь.

— Если девушки знакомятся первыми, то это нормально или не очень?

— На самом деле, для меня нет такого, что только мужчина должен проявлять инициативу. Нужно делать так, как чувствуешь. Нет правильного или неправильного поведения. Все зависит от симпатий и желания. Ты сделал пять шагов навстречу, тебе — сделали пять шагов навстречу.