Певец Позитив (Positiff) презентовал новую работу — песню Гаснуть ліхтарі и клип к ней. В композиции он поэкспериментировал со своим звучанием.

Позитив (Positiff) — Гаснуть ліхтарі

Композиция Гаснуть ліхтарі — это музыкальная драма, где главный герой переживает расставание с близким человеком, а тревога и грусть завладели его мыслями. В финале песни происходит эмоциональный поворот, поскольку герой решился изменить себя. Он сохранил в сердце свет, который должен вывести его из темноты.

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В клипе музыкант также ищет спасение от депрессивного состояния в вечеринках, девушках и авто. В ролике можно увидеть таких артистов и блогеров, как Molodi, Ostrovskyi Настя Балог, Саша Кузьменко и других. По словам Позитива, для него эта работа эксперимент, как в музыкальном плане, так и в визуальном.

— Я никогда еще не имел такой вид и такое звучание. В клипе зрители увидят меня в двух необычных образах в кругу моих друзей — молодых артистов, блогеров, а также моей танцевальной команды, — комментирует артист.