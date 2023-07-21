Группа Без Обмежень презентовала новую работу — песню Дим и клип к ней.

Ролик разделен на два этапа. В первом можно увидеть, как фронтмен коллектива Сергей Танчинец сидит в гримерной перед концертом, пока вокруг команда и менеджмент делают свою повседневную работу.

Второй этап и развязка клипа происходит на берегу Атлантического океана на живописном пляже Адрага (Португалия). На этой же локации, несколько лет назад, Без Обмежень отсняли видеоработу на хит Зорі запалали.

— Это первая в истории Без Обмежень видеоработа, когда эта же картинка, которую я нарисовал себе в голове, появилась на экране в деталях. Вот такие совпадения, настолько точно и четко переданы эмоции, мысли, и вообще коннект песни с видеорядом происходит очень редко. Я очень рад тому, что получилось снять и смонтировать именно такой клип, — отметил Танчинец.

Режиссером видео стал Влад Разиховский. По его словам, песня Дим открывает другую, однако смежную сторону человеческих переживаний, нежели композиция Зорі запалали, которая о любви длиною в жизнь.

Песня Дим олицетворяет чувства людей, которые держатся за надежду из последних сил.

— Эта песня является попыткой передать безнадежность, боль и разочарование в определенных жизненных ситуациях. Она является выражением личных эмоций и переживаний многих людей. Переживаний, с которыми люди так или иначе сталкиваются в отношениях или в жизни в целом, — сказал Сергей.

Напомним, совсем скоро Без Обмежень отправятся в масштабный благотворительный тур Разом до перемоги. Коллектив поедет с гастролями в страны Европы, Америку, Канаду, Великобританию, страны Балтии и конечно городами Украины.