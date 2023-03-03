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Об обороне Ирпеня и катастрофе Ан-26: четыре аудиосериала, которые стоит послушать

3 марта 2023, 16:24
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Про оборону Ірпеня та катастрофу Ан-26: чотири аудіосеріали, які варто послухати

Формат подкастов популярен по всему миру. Этот тренд распространяется и видоизменяется до аудиосериалов, которые позволяют потреблять художественный или документальный контент через наушники. Что такое аудиосериалы, как они возникли в Украине и какие аудиосериалы действительно стоит послушать читайте в материале.

Как появились аудиосериалы в Украине

Аудиосериалы (или нарративные подкасты) это проекты, в основе которых лежит одна или несколько историй. Такой формат позволяет автору рассказать их в разных жанрах, не ограничиваясь средствами и хронометражем.

Аудиосериалы возникли на мощной традиции радиоспектаклей, которые были популярны в ХХ веке. На украинском радио они существуют до сих пор в эфир выходят как архивные, так и современные проекты.

Сейчас смотрят

Нарративные подкасты в Украине развиваются в течение нескольких последних лет. Их значительно меньше чем разговорных, поскольку они требуют больше денег и человеческого ресурса.

В течение 2022 года появились десятки новых подкастов. В частности проекты, касающиеся войны интервью, новостные подкасты, истории гражданских, истории городов, которые были оккупированы или подверглись значительным разрушениям. Кроме того, вырос запрос, а затем и предложение на подкасты об истории и культуре, которые ищут ответы на вопросы, кем мы есть, каковы наша история и культура в локальном и мировом контекстах, объясняет продюсер Megogo Audio Юлия Белоус.

Она добавляет, что рынок растет качественно, жанрово и тематически.

Именно поэтому и наша профессиональная премия Слушно, которая ежегодно отмечает лучшие украинские подкасты, остается динамичной и в 2023-м точно отреагирует на вызовы отрасли. Это могут быть и новые жанровые номинации или профессиональные категории награды за качественный звук или сценарий, добавляет Юлия.

Какие аудиосериалы стоит послушать

  • Сопротивление

Аудіосеріал Опір

Недавно представленный документальный аудиосериал Сопротивление повествует истории четырех украинцев, которые после 24 февраля стали в ряды ВСУ для защиты Ирпеня от российского нашествия в феврале-марте 2022 года.

Антон Голобородько

В моей жизни это была не первая мобилизация, но каждая служба в армии, каждое участие в боевых действиях и каждая отдельная боевая ситуация — это новый опыт, и это всегда выглядит совсем по-новому и с чистого листа. Отвечать на вопросы для аудиосериала о событиях, которые происходили в марте-феврале 2022 года было легко, потому что всегда легко говорить о том, чего не стесняешься, — признается журналист и младший сержант, один из героев проекта Антон Голобородько.

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  • Ан-26. История последнего полета

Аудіосеріал АН-26 Історія останнього польоту

Ан-26 История последнего полета от Суспільне Подкасты рассказывает об авиакатастрофе Ан-26, которая произошла 25 сентября 2020 года вблизи Харькова и унесла жизни 26 курсантов и офицеров Харьковского университета Воздушных сил им. Ивана Кожедуба.

Мы поставили себе цель собрать всю имеющуюся информацию об обстоятельствах катастрофы и все, что с ней связано. Это и хроника событий, и воспоминания о погибших, и информация о результатах расследования, говорит руководитель диджитал-команды Суспільне Харьков Татьяна Федоркова.

  • Лето в Антарктиде

Аудіосеріал Літо в Антарктиді

Документально-художественный аудиосериал Лето в Антарктиде собственного производства MEGOGO Audio это восемь эпизодов о путешествии из Львова на украинскую антарктическую станцию Академик Вернадский. Главный герой проекта Саша, который пытается осуществить свою мечту путешествие в Антарктиду. В этом ему помогает друг Маркиян Прохасько.

  • Культурный трибунал

Аудіосеріал Культурний трибунал

Культурный трибунал The Ukrainians Audio подкаст о выдающихся украинских деятелях культуры, искусства, науки, о коллекциях мирового уровня, которые российская империя на протяжении веков присваивала себе. Это первая большая фиксация культурных краж России.

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