Украинский певец Макс Барских подписал контракт с Warner Music Poland и представил новый трек с клипом 5 Missing Calls. Артист посвятил свою работу абьюзивным отношениям.

В клипе музыкант поет прямо в камеру, стоя в черной комнате. Примечательно, что песня исполнена на английском языке.

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Трек 5 Missing Calls расскажет об абюзивных отношениях, с которыми и сам Барских сталкивался в прошлом. В работе Макс выговорился о том, что для него стало наболевшим. Артист считает, что нездоровые отношения очень трудно разорвать по собственной инициативе.

— В такие моменты важно слышать голос друга. У меня теплые отношения со слушателями, они для меня друзья. Мы всегда можем и должны помогать друг другу, — прокомментировал выход песни Барских.

5 Missing Calls — это первый трек из альбома, который артист записал под лейблом Warner Music Poland. Новые треки фанаты услышат уже во время международного тура звезды.

В феврале Барских представил чувственный трек-посвящение Мамо, не плач на 24 февраля. Это шестой сингл из музыкального дневника артиста.