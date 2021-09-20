Приходько отхлестала Машуковского: Гена Витер показал безумную шоу-бизнесовую вечеринку

Украинский певец и шоу-мен Гена Витер презентовал клип на песню Больше 30.

В ролике артист в шуточной форме изобразил украинский шоу-бизнес в виде большой кровати, а также битву поколений. Видео начинается с того, что знаменитости просыпаются в одной кровати, а затем нам показывают бешеную вечеринку, где каждый нашел способ эпатировать.

В частности в клипе снялся ведущий Владимир Остапчук, обладательница самой большой груди в Украине Мила Кузнецова, певицы Анастасия Приходько и Оля Цибульская.

В ролике блогер Олег Машукоский получил по заднице от Анастасии Приходько, а Цибульская слилась в поцелуе с Павлом Зибровым.

— Клип Больше 30 на сегодня моя самая любимая робота. В ней мы решили объединить не объединенное: разные поколения, диаметрально противоположных, но таких красивых людей. Идея песни и клипа в том, что, несмотря на цифру в паспорте, ты такой же ребенок, когда снимаешь галстук, — отметил Гена Витер.

В основе сюжета клипа Больше 30 вечеринка друзей, то, что происходит в реалии у многих дома, но они боятся об этом говорить. Многие узнают и себя и свои истории.