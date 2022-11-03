Президент Украины Зеленский появится в спецвыпуске шоу Netflix

Стриминговый сервис Netflix анонсировал выход спецвыпуска шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает американский провайдер медийных услуг Netflix в социальной сети Twitter. В сообщении говорится, что премьера с главой государства должна состояться в 2022 году. Однако не уточняется, когда именно.

— Дэвид Леттерман недавно посетил Киев (Украина), чтобы взять интервью у президента Владимира Зеленского для предстоящего эпизода шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении. Премьера отдельного специального фильма состоится позже в этом году, – отметили в компании Netflix.

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