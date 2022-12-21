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Претензий нет: Krutь согласилась с результатами Нацотбора на Евровидение 2023

21 декабря 2022, 13:56
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Krutь і Tvorchi

У певицы Krutь больше нет претензий к победителям Нацотбора на Евровидение 2023 группе Tvorchi.

Так, команда Суспільного мовника провела трехстороннюю встречу с артистами. В результате которой были разобраны замечания от Krutь к Tvorchi.

— Krutь не имеет никаких претензий к организации и избранию Tvorchi победителями Нацотбора на Евровидение 2023, — заявили в Суспільному.

Ранее Krutь обвинила Tvorchi в фонограмме и продаже музыки в РФ. Первая претензия певицы заключалась в сотрудничестве группы с лейблом Believe. Вторая якобы была в использовании фонограммы, что запрещается в Нацотборе.

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Организаторы мероприятия отметили, что никаких нарушений не увидели.

Отметим, Krutь была близка в победе в Нацотборе. Артистка вошла в тройку.

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