У певицы Krutь больше нет претензий к победителям Нацотбора на Евровидение 2023 группе Tvorchi.
Так, команда Суспільного мовника провела трехстороннюю встречу с артистами. В результате которой были разобраны замечания от Krutь к Tvorchi.
— Krutь не имеет никаких претензий к организации и избранию Tvorchi победителями Нацотбора на Евровидение 2023, — заявили в Суспільному.
Ранее Krutь обвинила Tvorchi в фонограмме и продаже музыки в РФ. Первая претензия певицы заключалась в сотрудничестве группы с лейблом Believe. Вторая якобы была в использовании фонограммы, что запрещается в Нацотборе.
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Организаторы мероприятия отметили, что никаких нарушений не увидели.
Отметим, Krutь была близка в победе в Нацотборе. Артистка вошла в тройку.