Премьер Канады Трюдо объявил о разводе с женой после 18 лет брака

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар Трюдо разводятся после 18 лет брака. Пара имеет трех общих детей — двух сыновей и дочь.

Об этом Трюдо сообщил в своем Instagram-аккаунте. По словам канадского премьер-министра, после многих содержательных и сложных разговоров с Софи они приняли решение развестись.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Justin Trudeau (@justinpjtrudeau)

— Как всегда, мы остаемся тесной семьей, с глубокой любовью, уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить, — отметил он.

Трюдо попросил уважать их частную жизнь ради благополучия их с Софи детей. Пара была замужем с 2005 года. Они являются родителями троих детей — сына Ксавьера, дочери Эллы-Грейс и еще одного сына Адриена.