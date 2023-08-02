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Премьер Канады Трюдо объявил о разводе с женой после 18 лет брака

2 августа 2023, 21:09
Юлия Захарченко редактор ленты
Премьер Канады Трюдо объявил о разводе с женой после 18 лет брака
Источник: Getty Images

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его жена Софи Грегуар Трюдо разводятся после 18 лет брака. Пара имеет трех общих детей — двух сыновей и дочь.

Об этом Трюдо сообщил в своем Instagram-аккаунте. По словам канадского премьер-министра, после многих содержательных и сложных разговоров с Софи они приняли решение развестись.

 

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— Как всегда, мы остаемся тесной семьей, с глубокой любовью, уважением друг к другу и ко всему, что мы построили и будем продолжать строить, — отметил он.

Трюдо попросил уважать их частную жизнь ради благополучия их с Софи детей. Пара была замужем с 2005 года. Они являются родителями троих детей — сына Ксавьера, дочери Эллы-Грейс и еще одного сына Адриена.

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Джастин Трюдо Розлучення Шлюб
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