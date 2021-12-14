Актеры Дизель Шоу уже успели пошутить над “президентской тысячей”, которую вскоре выплатят всем вакцинированным украинцам.

Евгений Сморигин и Евгений Гашенко преобразились в вакцинированных бабушек, которые вместе оказались в спортзале. Они фантазируют, куда можно потратить деньги и откуда они взялись в бюджете.

Тысячу подтягиваний посвятила выплате от президента героиня Евгения Гашенко. Бабушка призналась, что после новости о тысяче гривен ей удалось установить приложение Дія даже на кнопочный телефон.

– О тысяче за вакцинацию я узнала из видео президента. Я потом все его видео пересмотрела, мало ли какую выплату упустила. Если смотреть видео в обратном порядке, жизнь в стране улучшается, — сказала героиня Сморигина.

Бабушки записали видеообращение президента, в котором поблагодарили за возможность сходить в спортзал. Также они пожаловались на пенсию, которой хватает только на то, чтобы выплатить коммуналку.

— Я не понимаю людей, которые возмущаются, что президентскую тысячу можно потратить только на спортзал, кино, музей или бассейн. А то, что пенсионерам платят пенсию, которую можно потратить только на коммуналку, это никого не смущает? – говорит героиня Сморигина.

В конце номера к Гашенко и Сморигину присоединились и другие бабушки, которые хотели бы потренироваться.