Дуэт Alyosha & Vlad Darwin представил композицию Причастя и клип на нее. Послушать песню уже можно на всех цифровых площадках.

О чем композиция Причастя

По словам творческого дуэта, в песне они хотели рассказать о реальных вызовах, стоящих перед украинцами. Речь идет о желании мести, боли вины, разобщенности семей, беззаконии, изменах и депрессии.

Сейчас смотрят

— Единственным спасительным чувством для измученных войной семей остается жажда истинной любви — причастия жизни, которое дарит прощение и очищение душам миллионов людей. Именно эти месседжи я закладывал в песню, когда ее писал, когда думал о Елене, — поделился автор и композитор Vlad Darwin.

Эту композицию артисты характеризуют как провокационно танцевальную и одновременно лирическую. Она звучит как итальянское диско 80-х и содержит элементы госпела.

— Этой песней Влад попал в самую горячую точку моих эмоций на тот момент, да и на сейчас тоже. Через песню он дал возможность высказаться так, как ты хотел бы, но не можешь это сделать в обычной жизни… Я уверена, миллионы украинцев четко почувствуют и поймут смысл, — прокомментировала новую песню Alyosha.

Дуэт Alyosha & Vlad Darwin существует уже 13 лет и имеет совместные синглы и альбомы.

Реакция и критика названия песни Причастя

В комментариях под премьерой подписчики возмущаются из-за названия, которое выбрали артисты для названия песни. Некоторые даже предлагают переназвать.

По моему мнению, название Причастя вообще неуместно, я бы назвала Прагну. Обидно, что таким образом певцы издеваются над христианскими таинствами. Слова имеют значение, так нельзя!

Грустно от того, что Святое Причастие теперь унижают даже в тексте песни.

Любила слушать Alyosha до этой песни, считаю неуместным унижать христианские ценности.

Разочаровали. Почему всем так хочется вплетать тему христианства в песни? Не было других рифм или объяснений? Очень жаль!

Люблю Алешу и ее творчество, но можно было как-то по-другому сформулировать название и смысл?

В ответ другие комментаторы поддерживают дуэт и не понимают причин для критики.

И обидно здесь некоторым, и грустно! Душнилы! Песня — огонь!

Ваши дуэты просто фантастические!

Очень гармонично всегда звучат вместе! Супер!

Наконец-то!

Пошла в Спотифай добавлять в плей-лист.

Ранее поклонники посоветовали певице сменить псевдоним Alyosha. В ответ исполнительница попросила фанатов подумать над вариантами ее нового сценического имени.

Фото: Vlad Darwin