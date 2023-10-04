Дуэт Alyosha & Vlad Darwin представил композицию Причастя и клип на нее. Послушать песню уже можно на всех цифровых площадках.
О чем композиция Причастя
По словам творческого дуэта, в песне они хотели рассказать о реальных вызовах, стоящих перед украинцами. Речь идет о желании мести, боли вины, разобщенности семей, беззаконии, изменах и депрессии.
— Единственным спасительным чувством для измученных войной семей остается жажда истинной любви — причастия жизни, которое дарит прощение и очищение душам миллионов людей. Именно эти месседжи я закладывал в песню, когда ее писал, когда думал о Елене, — поделился автор и композитор Vlad Darwin.
Эту композицию артисты характеризуют как провокационно танцевальную и одновременно лирическую. Она звучит как итальянское диско 80-х и содержит элементы госпела.
— Этой песней Влад попал в самую горячую точку моих эмоций на тот момент, да и на сейчас тоже. Через песню он дал возможность высказаться так, как ты хотел бы, но не можешь это сделать в обычной жизни… Я уверена, миллионы украинцев четко почувствуют и поймут смысл, — прокомментировала новую песню Alyosha.
Дуэт Alyosha & Vlad Darwin существует уже 13 лет и имеет совместные синглы и альбомы.
Реакция и критика названия песни Причастя
В комментариях под премьерой подписчики возмущаются из-за названия, которое выбрали артисты для названия песни. Некоторые даже предлагают переназвать.
- По моему мнению, название Причастя вообще неуместно, я бы назвала Прагну. Обидно, что таким образом певцы издеваются над христианскими таинствами. Слова имеют значение, так нельзя!
- Грустно от того, что Святое Причастие теперь унижают даже в тексте песни.
- Любила слушать Alyosha до этой песни, считаю неуместным унижать христианские ценности.
- Разочаровали. Почему всем так хочется вплетать тему христианства в песни? Не было других рифм или объяснений? Очень жаль!
- Люблю Алешу и ее творчество, но можно было как-то по-другому сформулировать название и смысл?
В ответ другие комментаторы поддерживают дуэт и не понимают причин для критики.
- И обидно здесь некоторым, и грустно! Душнилы! Песня — огонь!
- Ваши дуэты просто фантастические!
- Очень гармонично всегда звучат вместе! Супер!
- Наконец-то!
- Пошла в Спотифай добавлять в плей-лист.
Ранее поклонники посоветовали певице сменить псевдоним Alyosha. В ответ исполнительница попросила фанатов подумать над вариантами ее нового сценического имени.
Фото: Vlad Darwin