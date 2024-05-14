Певец Dons, представлявший Латвию на песенном конкурсе Евровидение 2024, обратился к Украине со словами благодарности. В трогательном посте в соцсетях он в частности вспомнил о дуэте Alyona Alyona и Jerry Heil.

Представитель Латвии на Евровидении 2024 поблагодарил Украину

Dons сыграл на гитаре припев композиции Teresa & Maria и спел строки из него на украинском и английском языках. По завершению исполнитель выкрикнул наш национальный лозунг Слава Украине!

— Спасибо, Украина, что вырастила этих двух талантливых певиц — Alyona Alyona и Jerry Heil! Сила Украины вдохновляет нас всех! — эмоционально отметил артист.

К слову, во время объявления баллов на шоу представитель Латвии держал в руках флаг не только своего государства, но и украинский тоже.

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Как Dons поддерживает Украину

Певец выражает поддержку нашей стране не только словами, но и поступками. Известно, что Dons взял к себе собачку из Харькова, которого зовут Рони. Пока артист был на шоу, за собакой присматривала его мама.

Dons называет Рони замечательным псом и радуется, что он живет в его семье.

Фото: Dons