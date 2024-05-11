Представительницу Израиля на Евровидении 2024 Эден Голан внесли в базу Миротворца. Певицу обвиняют в попытках легализации оккупирования Крыма и выступлениях на захваченных РФ территориях Украины.

Эден Голан внесли в базу Миротворца: подробности

Так, теперь на сайте Миротворца есть отдельная страница, посвящена Эден Голан. Ее обвиняют в сознательном нарушении государственных границ Украины на территорию Крыма, в незаконных выступлениях на захваченных РФ украинских землях и попытках легализации оккупации Крыма.

Кстати, ее участие в концертах на временно захваченных землях в Миротворце также позиционируют как участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России против Украины.

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Примечательно, что артистку добавили на сайт еще в феврале 2024 года, но информация об этом всплыла только накануне финала Евровидения 2024.

Впрочем, когда Эден Голан стала представителем Израиля на Евровидении 2024, в сети разгорелся скандал касательно неоднозначной биографии артистки. К примеру, большую часть жизни знаменитость прожила в России, а в 2016 году выступала в оккупированном Крыму на мероприятии Новая волна. На фоне скандала Эден заявляла, что всегда хотела на родину, ведь за 13 лет так и не привыкла к Москве, поскольку сталкивалась с антисемитизмом в РФ.

Фото: Eurovision Eye