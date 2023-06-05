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По правильной дороге идем, товарищи. Бабкина вывалила порцию пропагандистского бреда

5 июня 2023, 17:54
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Надежда Бабкина

Путинистка Надежда Бабкина выдала новую порцию пропагандистского бреда. Певица вспомнила свой визит в Мариуполь в 2022 году, назвав то, во что превратила РФ город — неприятностью.

В свою очередь Бабкина признала, что Мариуполь полностью разрушен. Говорит, разговоры от людей были разные — как приятные, так и нет. Об этом она рассказала росСМИ.

— Даже люди старшого поколения, которые знают, что такое война, обвиняли нас в том, что с ними сейчас происходит такая неприятность, — выдала Бабкина.

Также добавила, все будет так, как надо, а украинцев назвала “негодяями”.

— Знаешь, немного напакостили негодяи. Поддались на какие-то провокационные вещи. Но все закончится успешно. Очевидно, по правильной дороге идем, товарищи, — сказала путинистка.

Стоит отметить, Бабкина известна своими пропутинскими выходками. Она то и дело либо говорит какой-то бред, либо ездит на временно оккупированные РФ территории Украины.

Так, например, еще в августе Бабкина выступила в оккупированном Луганске. Более того, у нее даже хватило совести спеть на украинском языке.

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